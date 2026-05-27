Crystal Palace vence al Rayo y consigue su primer título internacional

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Crystal Palace se proclamó campeón de la Conference League, el tercer torneo de clubes de la UEFA en importancia, al ganar 1-0 al Rayo Vallecano en la final, este miércoles en Leipzig (Alemania).

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El francés Jean-Philippe Mateta, que forma parte de la lista de su país para el Mundial 2026, anotó el único tanto del partido en el minuto 50, dando a este club londinense el primer título internacional de su historia.

The goal that sealed Crystal Palace's first European title @FlixBus_DE | #UECLGOTD pic.twitter.com/ItBp1OeNZi — UEFA Conference League (@Conf_League) May 27, 2026

Las águilas, un club modesto acostumbrado a estar a la sombra de los gigantes de la capital británica, consiguieron así un tercer título en el lapso de un año exitoso, después de haber levantado la FA Cup el pasado mayo, superando al Manchester City, y la Community Shield, imponiéndose al Liverpool.

En la recién terminada Premier League, el Palace firmó un decepcionante puesto 15, por lo que el título en la Conference le permite obtener un boleto para la próxima Europa League y despedirse de la mejor manera de su técnico Oliver Glasner, quien con este duelo puso punto final a su travesía en el equipo del sur de Londres.

Inglaterra ya había ganado la semana pasada el título en la Europa League, segundo torneo continental, gracias al Aston Villa y puede hacer pleno si el Arsenal supera el sábado al Paris Saint-Germain en la final de la Champions League, la competición reina en el Viejo Continente.