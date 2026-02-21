Gobierno y empresarios se pronuncian por situación de aranceles en EE.UU.

-

El Gobierno de Guatemala se declara en alerta y bajo "monitoreo técnico" tras el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. que anula los aranceles de la era Trump, una decisión que deja en el limbo la implementación del reciente Acuerdo Recíproco firmado entre ambos países.

El Ministerio de Economía de Guatemala (Mineco) se pronunció este viernes 20 de febrero tras una sacudida legal proveniente de Washington. A través de un comunicado oficial, el Gobierno informó que se encuentra en un estado de "monitoreo técnico constante", luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidiera anular las medidas arancelarias impuestas por la administración de Donald Trump.

El Mineco enfatizó que el país estará "atento a la implementación de dichas medidas" y que seguirá de cerca cualquier disposición adicional que emitan las autoridades estadounidenses.

Para el Gobierno, en un entorno que aún presenta elementos de incertidumbre, resulta "prematuro anticipar cambios concretos" en las condiciones de comercio, por lo que mantendrá una coordinación estrecha con el sector productivo para evaluar posibles impactos.

El sector exportador cierra filas

Ante este escenario de volatilidad legal, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) emitió una postura oficial reafirmando su respeto al marco institucional y constitucional de los Estados Unidos.

Agexport subrayó que, para el sector exportador, lo fundamental es que el comercio internacional continúe desarrollándose bajo reglas claras y mecanismos institucionales establecidos.

"Estamos dando seguimiento técnico a la información disponible para evaluar cualquier posible efecto en los flujos comerciales", señaló Agexport, destacando que mantienen un trabajo coordinado con el Mineco para asegurar que las exportaciones guatemaltecas sigan compitiendo en condiciones predecibles.

El fallo que cambió el tablero

La reacción de Guatemala surge a raíz de una resolución emitida este 20 de febrero, en la que la Corte Suprema de EE. UU. determinó que el presidente Trump excedió su autoridad presidencial.

El mandatario había utilizado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles que afectaron el comercio mundial, incluyendo una tasa del 10% asignada a Guatemala. Aunque esta era la más baja dentro de su política comercial, representaba un costo adicional significativo para los productos nacionales.

Este fallo judicial anula los tributos presentados como "aranceles recíprocos", una herramienta clave de la agenda económica de Trump. No obstante, el Mineco subraya que su compromiso sigue firme con el establecimiento de reglas que protejan el empleo vinculado a las cadenas exportadoras hacia nuestro principal socio comercial.

Un acuerdo en el limbo

La gran interrogante gira ahora en torno al Acuerdo de Aranceles Recíprocos suscrito entre Guatemala y EE. UU. el pasado 30 de enero. Este pacto fue diseñado precisamente para blindar al país frente a los impuestos que este viernes la Corte Suprema ha declarado ilegales.

Según datos del Mineco, este acuerdo buscaba garantizar el arancel cero para el 72.4% de las exportaciones totales hacia Estados Unidos, incluyendo sectores críticos como el textil y la confección.

Sin embargo, con la anulación de los aranceles de Trump por la vía judicial, el propósito original del acuerdo —mitigar un impuesto que técnicamente ya no existe— entra en una fase de incertidumbre.

Pese a esto, el Ministerio de Economía indicó que continuará avanzando en la implementación de los compromisos adoptados el 30 de enero, debido al marco bilateral que establece y los beneficios que podría generar en materia de inversión y facilitación del comercio.

Impacto en el sector agrícola y metales

A pesar del optimismo gubernamental, sectores empresariales mantienen sus reservas. Agexport y productores de minivegetales ya habían advertido previamente que cerca del 30% de los productos quedaron fuera del acuerdo de enero. Se trata, en su mayoría, de productos agrícolas que representan la diversificación de la oferta exportadora de los últimos 40 años.

Cabe destacar que la sentencia de la Corte Suprema no modifica los aranceles aplicados a sectores específicos como el acero (25%) y el aluminio (10%), los cuales se rigen bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio por razones de seguridad nacional.

El Gobierno de Guatemala cerró su mensaje asegurando que informará oportunamente conforme se clarifique la operatividad de este fallo en las aduanas de Estados Unidos, mientras Agexport permanece en sesión permanente para monitorear cualquier anomalía en los flujos de mercancías.