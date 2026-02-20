Corte Suprema de EE. UU. asesta golpe a Trump y anula su política arancelaria

-

La decisión de la Corte confirma sentencias anteriores de tribunales inferiores.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial.

Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.

El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como "recíprocos" por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

Una de las principales políticas de Trump recibió un duro golpe por parte de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. (Foto: Archivo / Soy502)

Trump ya empezó a utilizar los aranceles durante su primer mandato (2017-2021) como una palanca de presión y negociación, pero al volver al poder en enero de 2025 anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China a causa del narcotráfico y la inmigración.

Trump también utilizó la IEEPA para presionar a países en guerra, y se vanaglorió luego de haber logrado resolver ocho largos conflictos internacionales en 2025, por ejemplo entre Tailandia y Camboya, gracias a la amenaza de tarifas.

Pero el alto tribunal recordó este viernes que "si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles" mediante la IEEPA, "lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios".

LEA MÁS: Guatemala se blinda ante el nuevo orden comercial con el Acuerdo Recíproco de Arancel

La decisión de la Corte Suprema confirma sentencias anteriores de tribunales inferiores según los cuales los aranceles que Trump impuso en virtud de la IEEPA eran ilegales.

Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump se extralimitó en su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno.

Tres jueces conservadores, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron de la mayoría.

Un "desbarajuste"

La anulación de estos aranceles probablemente reducirá la tasa arancelaria media del 16,8% a alrededor del 9,5%, dijo a la AFP Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, antes del fallo.

Ante la medida se espera que el presidente estadounidense tome nuevas medidas. (Foto: Archivo / Soy502)

Pero esto podría resultar temporal, ya que el gobierno busca otras vías para volver a imponer amplios derechos de aduana, añadió.

Trump ha sugerido que tiene otros caminos para imponer aranceles, pero que serán más largos y burocráticos.

El Ejecutivo puede por ejemplo imponer aranceles de forma limitada en el tiempo, lo que obliga a renovarlos periódicamente.

El dictamen deja en todo caso en el aire los enormes ingresos arancelarios que logró el gobierno durante el año pasado.

Daco calcula que están en juego entre 100.000 y 120.000 millones de dólares.

Los jueces no abordaron en qué medida los importadores que habían demandado al gobierno Trump pueden recibir reembolsos.

El juez Brett Kavanaugh advirtió que este proceso podría causar un "desbarajuste".

Trump había prometido estudiar incluso una repartición de parte de esos ingresos arancelarios entre los estadounidenses.