EE. UU. se mantiene en alerta por tormenta invernal

Varios estados de Estados Unidos están en emergencia por una tormenta invernal.
Al menos 20 estados del centro, sur y este de Estados Unidos declararon emergencia para este fin de semana por la potente tormenta invernal.
El fenómeno natural que se registra provoca heladas y precipitaciones de agua y nieve.
Varias zonas de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas ya han sido afectadas.
Se espera que la tormenta también afecte otras regiones como Nueva York, la ciudad más poblada del país.
El Servicio Nacional de Meteorología prevé para Nueva York acumulaciones de nieve y hielo que podrían oscilar entre 17 y 27 centímetros.
Asismismo, se espera que las temperaturas mínimas lleguen hasta los -9 °C (15 °F).
La situación climática ha obligado a las personas a resguardarse, la suspensión de vuelos y otros servicios.