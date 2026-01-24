Municipalidad de Guatemala recupera espacio público en el Bulevar Liberación

Personal de la comuna rescató a dos perros que se encontraban en situación de vulnerabilidad.
La Municipalidad de Guatemala realizó un operativo en el Bulevar Liberación, zona 12 capitalina, con el objetivo de recuperar el espacio público, mejorar el entorno urbano y fortalecer la seguridad en el sector.
Durante la intervención, las autoridades también rescataron a dos perros que se encontraban en situación de riesgo.
Los animales fueron puestos bajo resguardo y actualmente reciben atención por parte de las instancias correspondientes.
La comuna señaló que estas acciones forman parte de las iniciativas impulsadas por el alcalde Ricardo Quiñónez para proteger el ornato, mantener el orden y promover una ciudad más humana, responsable y segura para la población.
En el operativo participaron trabajadores municipales, así como representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Policía Municipal (PM) para garantizar el cumplimiento de las medidas en el área intervenida.