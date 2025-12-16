EE.UU. emite alerta para turistas que visiten Guatemala por Estado de Prevención

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala alertó a turistas estadounidenses por un Estado de Prevención en Sololá.
OTRAS NOTICIAS: Ocho heridos en desalojo de manifestantes por resultados electorales en Honduras
Por medio de un comunicado en redes sociales, la embajada de Estados Unidos en Guatemala hizo un llamado a los turistas que visiten el país, debido a un Estado de Prevención en Sololá.
Esto debido al conflicto territorial que se registra entre los habitantes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá.
El cual ha dejado varios fallecidos y afecta la movilidad de quienes transitan hacia el occidente del país.
"Recomendamos evitar la zona por su seguridad y utilizar rutas alternas al transitar por áreas cercanas, incluyendo viajes hacia o desde Quetzaltenango", se lee en el escrito.