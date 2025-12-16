Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

EE.UU. emite alerta para turistas que visiten Guatemala por Estado de Prevención

  • Por Reychel Méndez
16 de diciembre de 2025, 12:08
Embajada de Estados Unidos da indicaciones para viajar a Guatemala. (Foto: ilustrativa: Archivo/Soy502)

Embajada de Estados Unidos da indicaciones para viajar a Guatemala. (Foto: ilustrativa: Archivo/Soy502)

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala alertó a turistas estadounidenses por un Estado de Prevención en Sololá.

OTRAS NOTICIAS: Ocho heridos en desalojo de manifestantes por resultados electorales en Honduras

Por medio de un comunicado en redes sociales, la embajada de Estados Unidos en Guatemala hizo un llamado a los turistas que visiten el país, debido a un Estado de Prevención en Sololá. 

Esto debido al conflicto territorial que se registra entre los habitantes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá.

El cual ha dejado varios fallecidos y afecta la movilidad de quienes transitan hacia el occidente del país. 

"Recomendamos evitar la zona por su seguridad y utilizar rutas alternas al transitar por áreas cercanas, incluyendo viajes hacia o desde Quetzaltenango", se lee en el escrito. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar