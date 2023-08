Estados Unidos condena acciones del MP contra exfiscales de la FECI

-

Departamento de Estado de EE.UU condenó las acciones del MP contra exfiscales de la FECI.

A través de redes sociales, el Departamento de Estado de los Estados Unidos condenó las acciones ejecutadas este lunes 28 de agosto, por el Ministerio Público (MP) tras realizar allanamientos por el caso "Persecución Penal Ilegal" contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, la abogada Claudia González y Eva Siomara Sosa.

La entidad estadounidense señaló como abuso de poder el actuar del MP contra los exfuncionarios públicos por buscar la transparencia y rendición de cuentas de Guatemala.

"Estados Unidos condena categóricamente el abuso de poderes procesales por parte del MP Guatemala para intimidar a quienes como Claudia González, Juan Francisco Sandoval y Eva Siomara Sosa buscan transparencia y rendición de cuentas en su país", escribió el Departamento de Estado de Estados Unidos en la red social X.

Por aparte, el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de EE.UU, Brian Nichols, también se pronunció respecto a las diligencias que efectuó el MP este mismo lunes y donde se capturó a la abogada González Orellana.

Nichols indicó a través de una publicación como un ataque inaceptable por parte del MP a los defensores de la justicia. Asimismo, el funcionario estadounidense condenó como militarización del sistema de justicia.

El comunicado oficial del MP

El MP publicó un comunicado de prensa en sus redes sociales oficiales, donde reveló detalles completos y actualizados sobre los allanamientos que efectuó la mañana de este lunes 28 de agosto, en varios inmuebles por el caso "Persecución Penal Ilegal" contra exfiscales del MP.

En el comunicado oficial, el MP explicó que fueron cuatro allanamientos los que se llevaron a cabo, los cuales ocurrieron en zona 5, San Miguel Petapa y Mixco, donde secuestraron evidencia.

El MP explicó que la Fiscalía de Asuntos Internos efectuó las diligencias correspondientes con el objetivo de ejecutar órdenes de captura contra exfuncionarios y empleados públicos del MP, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Juan Fancisco Sandoval, Eva Siomara Sosa Pérez y Claudia González Orellana.

A los tres se les imputa el delito de abuso de autoridad, establecido en el artículo 418 del Código Penal. La Fiscalía solicitó las órdenes de aprehensión a dichas personas, por "permitir actos ilegales en perjuicio de la administración pública y de otro funcionario público, específicamente de la abogada Blanca Aida Stalling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)".

Según la entidad investigadora, el caso "Persecución Penal Ilegal" se inició tras determinar que los entonces funcionarios de la FECI efectuaron diligencias contra Stalling Dávila sin antes recibir una denuncia y las diligencias de levantamiento de antejuicio.

Finalmente, el MP indicó que durante las diligencias de este lunes capturó junto con la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) a Claudia González Orellana, abogada del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y en un inmueble ubicado en San Miguel Petapa fueron incautadas tres armas y Q40 mil en efectivo, sin justificación de su procedencia.

Juan Francisco Sandoval informó que la mañana de este lunes 28 de agosto, que fiscales MP estaban realizando allanamientos en casa de sus padres y de su abogada, Claudia González.

De acuerdo con Sandoval, quien se encuentra en Estados Unidos y tiene varias órdenes de captura y hasta una solicitud de extradición, sus padres son de la tercera edad y están siendo intimidados por las acciones y trabajo que desempeñó en su momento en el MP.

"Están intimidando y amedrentando a mis padres, personas de la tercera edad que no tienen ninguna responsabilidad por el trabajo que desempeñé en el MP. Consuelo Porras, usted es la responsable si algo le ocurre a mis papás. CORRUPTA", escribió Sandoval en la red social "X" (Twitter).

Así fue confirmada la captura de abogada

Sin embargo, a las 9:23 horas, el MP actualizó la información sobre las diligencias y allanamientos, con lo que confirmó que se coordinó la captura de Claudia González, abogada de Sandoval.

El MP explicó que el arresto de González se realizó en coordinación de la Fiscalía de Asuntos Internos y la PNC por el caso denominado "Persecución Penal Ilegal".

El MP confirmó que coordinó junto con la Fiscalía de Asuntos Internos y PNC la captura Claudia González, quien es abogada de Juan Francisco Sandoval.

Tras ser trasladada a Torre de Tribunales, la abogada Claudia González fue abordada por los medios de comunicación y rindió sus primeras declaraciones sobre su arresto.

González indicó que la Fiscalía de Asuntos Internos realizó los allanamientos en su domicilio, donde buscaban documentos de la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG). Sin embargo, la abogada indicó que desconoce a qué caso la están relacionando.

Al finalizar los allanamientos, la abogada explicó a la prensa que fue ejecutada la orden de aprehensión en su contra por el delito de "abuso de autoridad".

"En el allanamiento el personal del Ministerio Público me indicó que estaban buscando documentos de CICIG. Supongo que es por mi trabajo en la CICIG que estaban buscando información, no sé a qué caso se está relacionando, y me extraña que me giren orden de aprehensión por como ustedes todo saben, yo me mantengo en Torre de Tribunales, este es mi trabajo, soy abogada, soy abogada de Juan Francisco Sandoval, soy abogada de Virginia Laparra (...) y de otras personas exfiscales de la FECI", indicó González.