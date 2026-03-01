Intento fallido: Irán lanza misiles contra el portaviones USS Abraham Lincoln

Cuatro misiles fueron lanzados desde Irán.
Este domingo 1 de marzo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), confirmó que las operaciones del portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln siguen en pie.
"Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron" afirmó CENTCOM a través de X; luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán confirmará el ataque.
"El Lincoln continúa lanzando aviones; para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní", negando cualquier daño o afectación a sus operaciones a uno de los activos militares más importantes de Estados Unidos.
El Abraham Lincoln llegó a la región desde enero junto a tres destructores de misiles y una tropa de soldados, para reforzar la presencia naval estadounidense durante las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear.