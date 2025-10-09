EE.UU. destaca avances y retos en el clima de inversión de Guatemala en 2025

-

Autoridades estadounidenses destacan el esfuerzo del Gobierno guatemalteco para luchar contra la corrupción.

El Gobierno de los Estados Unidos dio a conocer, a través de la página oficial del Departamento de Estado, su evaluación sobre el clima de inversión en Guatemala para 2025, en donde resalta los progresos recientes y los desafíos que enfrenta el país para atraer capital extranjero.

El informe señala que Guatemala se consolida como la economía más grande de Centroamérica, con un Producto Interno Bruto (PIB) de US$113,200 millones (Q867,112 millones) en 2024, lo que significó que durante ese año la economía creció en un 3.7%, el cual es superior al 3.5% alcanzado en 2023.

Resalta que Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial y de inversión de Guatemala, cuyo Gobierno realiza esfuerzos para mejorar la competitividad, promueve nuevas oportunidades de inversión y trabaja en reformas legislativas que apoyan el crecimiento económico.

Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial y de inversión de Guatemala. (Foto: Archivo / Soy502)

El documento precisa que "más de 200 empresas estadounidenses y extranjeras tienen inversiones activas en Guatemala, beneficiándose del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR)".

Según el documento, en 2024 los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) crecieron un 5.2% en comparación de 2023.

Los sectores más atractivos para la inversión en los últimos tres años son las actividades financieras y de seguros, la fabricación, comercio y reparación de vehículos, la información y comunicaciones, y los servicios de agua, electricidad y saneamiento.

LEA MÁS: Guatemala recibe más de Q3 mil millones en inversión extranjera en este 2025

No obstante, se advierte que "una cantidad incierta de IED representa, en realidad, inversión nacional canalizada a través de empresas guatemaltecas en Panamá".

El documento destaca que en abril de 2025 "las principales empresas eléctricas convocaron a licitación para el quinto Plan de Expansión de Generación (PEG-5), con el objetivo de contratar 1,400 megavatios de energía".

Agrega que, pese a los avances, las compañías extranjeras que deciden invertir en Guatemala deben enfrentar una serie de retos, entre ellos "leyes y regulaciones complejas, decisiones judiciales inconsistentes, impedimentos burocráticos y corrupción".

Estados Unidos destacó que Guatemala mejoró en el Índice de Percepción de la Corrupción. (Foto: Archivo / Soy502)

Estados Unidos expresó preocupación por la aplicación de la legislación laboral y ambiental en el país, en el marco de los compromisos asumidos bajo el CAFTA-DR.

Destacan esfuerzos anticorrupción

El informe señala que la administración del presidente Bernardo Arévalo ha colocado la lucha contra la corrupción como una de sus principales prioridades.

Precisa que entre las medidas implementadas figuran la "promulgación de un código de ética para los empleados públicos, el establecimiento de unidades de probidad en varios ministerios y esfuerzos para promover la transparencia a través de la digitalización".

LEA TAMBIÉN: Siete razones de peso para que Guatemala esté en el mapa de inversiones mundiales

"Transparencia Internacional ha señalado estas reformas como una de las razones por las que el lugar de Guatemala en el Índice de Percepción de la Corrupción mejoró por primera vez desde 2013", señala el informe.

Agrega que "la Embajada de Estados Unidos no ha recibido informes de corrupción en los niveles más altos, pero estas reformas aún no han cambiado drásticamente la corrupción arraigada en los niveles más bajos y locales del Gobierno".