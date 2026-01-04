EEUU dispuesto a trabajar con gobierno venezolano actual si toma decisiones adecuadas

-

El Tribunal Supremo de Venezuela dio el dictamen de que Delcy Rodríguez se haga cargo de la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro.

Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman "las decisiones adecuadas", dijo este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, después de una operación estadounidense en la que se capturó y sacó del país al presidente, Nicolás Maduro.

"Vamos a juzgar todo lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", dijo Rubio en el programa "Face the Nation" de CBS News.

"Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses", añadió.

Al ser interrogado sobre la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el jefe de la diplomacia estadounidense recordó "los objetivos" de Estados Unidos y aseguró que Washington iba a "ver qué va a pasar".

El Tribunal Supremo de Venezuela dictaminó que Rodríguez se haga cargo de la presidencia tras la captura de Maduro.

El Tribunal Supremo de Venezuela dictaminó que Rodríguez se haga cargo de la presidencia luego de que Nicolás Maduro fuera capturado. (Foto: gettyimages)

Lucha contra el narcotráfico

"Queremos que el narcotráfico cese. No queremos ver llegar más pandillas a nuestro territorio. Queremos que la industria petrolera no beneficie a los piratas y a los adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo", insistió Rubio.

"La diferencia" con el gobierno de Nicolás Maduro es que "la persona que estaba al mando era alguien con quien no se podía trabajar", añadió Marco Rubio.

Se trata de "alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó" y a quien "le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder", prosiguió.