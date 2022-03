El guatemalteco que convierte tarjetas usadas en obras de arte en Nueva York

Sus obras son expuestas en una galería y han sorprendido a miles por su brillante técnica.

Juan Carlos Pinto es un artista plástico originario de Guatemala y recuerda que la idea de comenzar a crear arte con las MetroCard, tarjetas para abordar el metro en New York, inició para quejarse por el aumento de tarifas de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), luego de que un agente de transporte le impusiera una multa por brincarse el torniquete de entrada al metro.

"En ese tiempo hice el retrato de John Lennon y el retrato salió tan bueno que lo escaneé e hice pósters para protestar los precios del transporte público en Nueva York", explica este creativo al sitio New York 1 noticias.

Además, Pinto resalta que sus retratos elaborados a base de MetroCards no son meras ilustraciones, ya que cada cuadro tiene miles de historias que contar.

"Lo interesante en este caso es que en la banda magnética, por ejemplo, está inscrito dónde y cuándo la usaste. Imagínate: uno, dos, tres… cien neoyorquinos están implícitos en este retrato de Frida Kahlo, es un cuento", destaca.

El artista resalta que en cada obra suya existe colaboración de cientos de neoyorquinos. (Foto: Vander Plas Gallery)

La inspiración le llega a Pinto a cada paso con el que recorre su vecindario de Flatbush, ya que es en estas calles en donde el artista encuentra los elementos que incluirá en sus composiciones urbanas de mosaicos, otro de los estilos que también desarrolla.

"Decidí utilizar solamente material reciclado, reusar y darle una nueva vida a los materiales. Nueva York es una ciudad generosa, en el sentido de materiales, porque la gente tira mucha basura", manifiesta.

Aunque nadie podría imaginar que este artista hubiese enfrentado algún problema para elaborar su obra, ha tenido que ser muy cuidadoso para no tener problemas legales.

Sus obras son exhibidas en la Van Der Plas Gallery de Nueva York.

"Cuando empecé a hacer el arte con las MetroCard me di cuenta de que estaba trabajando con basura de la ciudad. Por eso es cuando los de la MTA me asustaron que estaba usando su propiedad intelectual y cuando comprobé que lo único que yo estaba haciendo era arte con la basura que ellos estaban generando, entonces el juicio ya no pasó a más", detalla.

En cuanto a la técnica para elaborar sus retratos, Juan Carlos Pinto describió en pocos pasos su arduo proceso.

"Antes de hacer la pieza, tengo que efectuar la separación de colores. La tarjeta te restringe a cinco colores, aunque ahora hay tarjetas que traen más. Pero la restricción de colores te obliga a reducir la imagen al pantone que tienes: negro, blanco, amarillo, rojo y azul, que lo que te da la tarjeta", resalta.

Para conocer algunos de los cuadros elaborados por este artista guatemalteco, puedes ingresar al sitio web www.vanderplasgallery.com.