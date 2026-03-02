EE.UU: Joven guatemalteco muere tras chocar contra camión estacionado

-

Tras el choque, el vehículo del joven se incendió. Cuando los socorristas lograron controlar el fuego lo declararon sin vida en la escena.

Un migrante guatemalteco murió el domingo 1 de marzo en Estados Unidos, tras impactar su automóvil contra un camión con remolque que estaba estacionado en un área de descanso.

Según la Policía Estatal de Virginia, el accidente ocurrió alrededor de las 15:15 horas cuando el conductor, identificado como José Daniel Rivera Quintana, iba a alta velocidad y perdió el control de su automóvil en la Interestatal 66, en dirección este, a la altura de Manassas, Virginia.

El auto del joven se incendió tras el impacto. (Foto: Policía Estatal de Virginia)

El automóvil impactó la parte trasera de un camión que se encontraba detenido en el área en cuestión. Tras el choque, el vehículo del joven se incendió. Cuando los socorristas lograron controlar el fuego, declararon al guatemalteco sin vida en la escena.

Las investigaciones preliminares indican que el conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad y el alcohol no parece haber sido un factor. En tanto, el piloto del camión, que descansaba en la cabina, resultó ileso. El caso continúa bajo investigación.

Buscan repatriarlo

La familia informó que José Daniel vivía con su tío y otros parientes en EE. UU., además cursaba su último año en Unity Reed High School y esperaba graduarse este año.

Ahora, sus seres queridos han iniciado una campaña de recaudación para cubrir los gastos funerarios y lograr la repatriación del cuerpo a Guatemala, donde reside parte de su familia.

José Daniel Quintana era originario de Guatemala, pero vivía con familiares en EE. UU. (Foto: GoFoundMe)

*Con información de Prince William Times y GoFundMe