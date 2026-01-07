EE.UU. incauta dos petroleros sancionados vinculados con Venezuela

-

Estados Unidos controlará las ventas de petróleo venezolano indefinidamente.

OTRAS NOTICIAS: Dos muertos y 30 heridos en enfrentamientos en Irán durante las protestas

Estados Unidos anunció este miércoles la incautación de dos buques petroleros sancionados, uno asaltado por fuerzas militares en el Atlántico Norte, que llevaba pabellón ruso, y otro en el Caribe, ambos en relación con el bloqueo a Venezuela.

La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur (Southcom), mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado a la altura de Islandia, tras días de persecución, y fue confirmado por el Comando Europeo estadounidense.

"El bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en PLENO VIGOR, en cualquier parte del mundo", declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.

El Departamento del Tesoro mantiene desde hace años una lista de buques cisterna de países como Venezuela, Rusia o Irán, que actualiza regularmente y que son susceptibles de ser decomisados, según su propia legislación.

Una multinacional estadounidense, Chevron, opera en Venezuela en cambio sin problemas, gracias a un permiso especial que la exime de las sanciones estadounidenses a la industria petrolera venezolana.

EE.UU. incautó en el Atlántico norte un petrolero ligado a Venezuela y con bandera rusa, poniendo fin a una extensa persecución marítima tras violaciones a sanciones federales. Lea más: https://t.co/Cv3nvFQrUT pic.twitter.com/wrFRVKMjwc — Bloomberg en Español (@BBGenEspanol) January 7, 2026

"Bajo mi control"

Las operaciones se aceleraron súbitamente con el aumento de la presión sobre Venezuela, a partir de septiembre.

Estados Unidos empezó por bombardear presuntas lanchas de narcotraficantes que partían de las costas venezolanas. La treintena de ataques dejaron más de cien muertos.

En diciembre el presidente Donald Trump anunció el inicio del bloqueo petrolero, que Caracas tildó de injerencia. Las incautaciones, protestó entonces el presidente Nicolás Maduro, son un acto de "piratería".

Maduro y su esposa fueron capturados el 3 de enero en un sorpresivo ataque militar en plena noche en Caracas, una operación que ha agitado el escenario diplomático en la región y en todo el mundo.

Desde entonces, Trump ha dicho que Estados Unidos "gobernará" Venezuela y que empresas estadounidenses controlarán su petróleo, las mayores reservas probadas del mundo.

#DePlaneta Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron el miércoles la incautación de un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte que estaba sancionado, tras varios días de persecución desde que zarpó de Venezuela, a pesar del despliegue ruso de un submarino para… pic.twitter.com/N3wLppxt79 — Diario El Salvador (@elsalvador) January 7, 2026

La explotación del crudo debe volver a ser abierta a las multinacionales estadounidenses y extranjeras, dijo Trump tras la operación militar, pero sin más detalles.

El presidente estadounidense, que dejó muy en segundo plano la posible celebración de elecciones en Venezuela, ha hecho ahora del crudo venezolano su gran objetivo.

El martes aseguró que las "autoridades interinas de Venezuela" entregarían "entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo" a su país.

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero estará bajo mi control" dijo Trump en su red Truth Social.

Los ingresos podrían representar más de 2.000 millones de dólares a los precios actuales del mercado.

Este miércoles, el secretario de Energía Chris Wright aseveró que Estados Unidos controlará las ventas de petróleo venezolano indefinidamente.

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado", afirmó Wright en un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami.

Petróleo venezolano

La operación en el Atlántico Norte ilustra las complejidades del bloqueo a Venezuela y la opacidad del mercado negro del crudo en todo el mundo.

Rusia denunció el asalto del buque. "De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación se aplica en aguas internacionales, y ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra embarcaciones debidamente registradas bajo la jurisdicción de otros Estados", afirmó el Ministerio de Transporte ruso en un comunicado.

Sancionado desde 2024

El barco cisterna estaba sancionado desde 2024 por sus presuntos vínculos con Hezbolá e Irán y se dirigía a Venezuela.

Cambió de rumbo, de bandera y de nombre cuando huía de las fuerzas militares y la Guardia Costera estadounidense en el Caribe. Pasó a ser bautizado Marinera y enarboló pabellón ruso.

La persecución llegó hasta las costas islandesas. Rusia mandó un submarino para escoltar al petrolero vacío, aparentemente sin éxito.

China, que recibía hasta ahora la mayor parte del petróleo venezolano, ha expresado también su irritación por el bloqueo y las operaciones militares.

La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, que asumió el cargo de manera interina tras el derrocamiento de Maduro, prometió cooperar con Estados Unidos ante el temor de que Trump pueda perseguir un cambio de régimen más amplio.

Pero no está claro si Rodríguez aceptaría entregar crudo, ni tampoco cómo funcionaría este plan ni en qué base legal se sustentaría.

El anuncio de Trump incidió en una baja en los precios mundiales del petróleo.

Con información de AFP.