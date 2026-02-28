Las recomendaciones a la comunidad guatemalteca en Israel

La Embajada de Guatemala en el estado de Israel emitió una serie de recomendaciones a la comunidad guatemalteca en Israel.
Ante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado 28 de febrero, la embajada de Guatemala en el estado de Israel emitió una serie de recomendaciones a la comunidad guatemalteca.
Por ello les recuerda la importancia de mantenerse seguros y protegidos siguiendo las normas de seguridad establecidas por el Comando del Frente Interior. Les pide evitar salir de sus viviendas u hoteles y limitar los viajes no esenciales en la medida de los posible.
También les sugiere las siguientes indicaciones:
- Asegurarse de tener todos sus documentos de viaje debidamente actualizados.
- En caso de emergencia, ponemos a su disposición los siguientes contactos
- Línea telefónica de emergencia: +972 (50 000-0000)
- Correo electrónico: consulaisrael@minex.gob.gt
Además, les piden mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.