Autoridades de EE.UU. incautan buque venezolano vinculado a posible narcotráfico

El buque nombrado "Verónica" sería el sexto transporte marítimo retenido tras el bloqueo naval y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Esta operación, según el Departamento de Defensa, de Estados Unidos, posee el propósito de mitigar presuntas actividades ilícitas para restaurar la seguridad y defender intereses estadounidenses en la región.

El buque petrolero “Verónica” fue incautado al navegar en aguas del Caribe y el océano Pacífico oriental y en su interior se encontraron 2,250 libras de cocaína, siete libras de marihuana, valoradas en 7 mil dólares y un arma de fuego.

El decomiso, llevado a cabo por el guardacostas Alert, tuvo lugar en el Pasaje de los Vientos, donde agentes estadounidenses interceptaron una embarcación rápida empleada para el tráfico de drogas.

Además, cuatro tripulantes fueron vinculados y procesados para su detención por las autoridades de Bahamas.

Este buque fue uno de los seis transportes marítimos vinculados al comercio de petróleo venezolano, que han desafiado la cuarentena impuesta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que enfrenta delitos vinculados a tráfico de drogas.

Con información de Infobae.