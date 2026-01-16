EE. UU. firma acuerdo de $110 millones con Guatemala para caminos prioritarios

-

Los acuerdos formalizan el apoyo de Estados Unidos para proyectos de desarrollo de carreteras, autopistas y pasos a desnivel.

Guatemala asignó este jueves 15 de enero, $110 millones para mejorar la infraestructura vial crítica y para realizar estudios integrales y preparar los diseños conceptuales para la integración de un sistema ferroviario que conecte Puerto Quetzal con una estación logística multimodal en Escuintla.

Esto se da por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE). "Este hecho marca un hito significativo en la continua relación estratégica entre ambos países para modernizar la infraestructura de Guatemala y promover un hemisferio más próspero, seguro e interconectado", señaló la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

El embajador de EE. UU., Tobin Bradley, junto al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y los ministros de Defensa e Infraestructura celebraron la firma de dos Cartas de Oferta y Aceptación (LOA) entre el USACE y el Ministerio de la Defensa de Guatemala, con la facilitación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Estos acuerdos formalizan la asistencia técnica de los Estados Unidos para proyectos de desarrollo de carreteras, autopistas y pasos a desnivel, así como la ampliación de la LOA para la modernización de Puerto Quetzal, financiados en su totalidad por el Gobierno de Guatemala.

Esta colaboración también refleja una estrategia más amplia para trabajar con socios confiables y disminuir la influencia negativa del Partido Comunista de China, como parte de los esfuerzos del presidente Trump hacia América Latina para mantener a los adversarios extranjeros fuera del hemisferio occidental, según indicó dicha Embajada.

Las mejoras en la infraestructura aumentarían la conectividad, facilitarían el comercio, generarían empleos y posicionarían al país como un centro económico regional, haciendo que ambos países sean más prósperos.

Estos esfuerzos tienen el potencial de acomodar mayores volúmenes de carga, facilitar un transporte más eficiente, reducir los cuellos de botella logísticos y ampliar las oportunidades económicas para las comunidades de todo el país.

Se pretenden proyectos de desarrollo de carreteras, autopistas y pasos a desnivel. (Foto: archivo/Soy502)

Control migratorio

La política del presidente Trump enfatiza el control migratorio, y todos estos esfuerzos reducen la necesidad económica percibida, uno de los factores que impulsan la migración ilegal hacia los Estados Unidos.

El gobierno del presidente Trump mantiene un compromiso de poner fin a la migración ilegal y fortalecer la seguridad fronteriza de los Estados Unidos. Este programa crea oportunidades y empleos que evitan que los guatemaltecos tengan que abandonar su país.

Estados Unidos y Guatemala buscan formalizar cartas adicionales de Oferta y Aceptación para la instalación de un sistema de seguridad integrado en los principales puntos de entrada de Guatemala, que mejorará la seguridad, disuadirá actividades ilícitas y apoyará flujos comerciales seguros.

Al celebrar este hito, EE. UU. reafirma su compromiso de trabajar junto a Guatemala para alcanzar un futuro definido por los Estados Unidos y una región más seguros, fuertes y prósperos, como lo ha indicado el presidente Trump.