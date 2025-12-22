EEUU: Otro petrolero sancionado que se dirige a Venezuela en medio de la tensión

-

Estados Unidos inició el domingo 21 de diciembre, la persecución en aguas del Caribe de otro petrolero presuntamente sancionado.

Washington ha desplegado en el Caribe una flota de naves de guerra en el contexto de lo que ha defendido como una operación contra el narcotráfico, si bien Caracas señala que se trata de una campaña de presión para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Esta tercer persecución activa sucedió un día después de que la misma Guardia Costera incautara en esas aguas un segundo buque sospechoso de transportar petróleo venezolano sujeto a sanciones.

Venezuela adoptó una postura desafiante el 17 de diciembre, insistiendo en que sus exportaciones de petróleo crudo no se vieron afectadas por el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de un bloqueo potencialmente paralizante. (Foto: AFP)

Estas acciones corresponden a que el presidente Donald Trump anunció el 16 de diciembre un bloqueo de "buques petroleros sancionados" que navegan hacia y desde costas venezolanas, exigiendo la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados por este país sudamericano rico en petróleo.

"Los guardacostas de Estados Unidos están en persecución activa de un navío sancionado que participa de la evasión ilegal de sanciones por parte de Venezuela. Iza una bandera falsa y es objeto de una orden de incautación judicial", afirmó a la AFP un funcionario estadounidense bajo anonimato, confirmando reportes de prensa.

Más temprano, la nave fue identificada por medios estadounidenses como el petrolero Bella 1, bajo sanciones estadounidenses desde 2024 por sus vínculos con Irán y el grupo proiraní libanés Hezbolá.

Según el sitio TankerTrackers, estaba en ruta hacia Venezuela y no llevaba carga.

El aumento de las intervenciones de los Estados Unidos contra los barcos que transportan petróleo venezolano amenaza con la economía. (Foto: AFP)

Estas intervenciones se producen mientras Trump afirma que Venezuela utiliza el petróleo, su principal recurso, para financiar "el narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros".

por aparte, Caracas niega cualquier implicación en el tráfico de drogas y asegura que Washington busca derrocar a Maduro para apoderarse de sus reservas petroleras.

*Con información de AFP