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EE.UU. ofrece $10 millones por información sobre el líder de los Huistas

  • Por Maria Fernanda Gallo
29 de marzo de 2026, 08:52
La recompensa millonaria es ofrecida por información que permita su captura. (Foto: Departamento de Defensa de EE.UU.)

La recompensa millonaria es ofrecida por información que permita su captura. (Foto: Departamento de Defensa de EE.UU.)

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos lo busca por delitos de narcotráfico, conspiración internacional y distribución de drogas.

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Eugenio Darío Molina-López alias "Don Darío", "Molis", "Sombrero" o "Botas", originario de Huehuetenango, es buscado por estar vinculado a la organización criminal conocida como "Los Huistas".

Según las investigaciones Molina-López es líder de este grupo criminal  que traslada toneladas de cocaína desde Sudamérica y Centroamérica hacia México para posteriormente llegar a Estados Unidos a través de embarcaciones. 

El Departamento de Defensa estadounidense indica que "Los Huistas son proveedores del Cártel de Sinaloa, del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de organizaciones y redes de distribución de narcotráfico independientes".

La recompensa de 10 millones de dólares es ofrecida para lograr obtener información que permita su captura.  Según su ficha de búsqueda, la última vez lo vieron fue en Agua Zarca, Huehuetenango.

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