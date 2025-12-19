EEUU suspende uno de sus programas de visas tras ataque en Universidad de Brown

-

EEUU anunció que suspende uno de sus programas de visas debido a un ataque en una de sus universidades más reconocidas.

OTRAS NOTICIAS: Camión queda volcado en el Atlántico y afecta el tránsito hasta el Anillo Periférico

Estados Unidos anunció este viernes 19 de diciembre sobre la suspensión de uno de sus programas de visas para migrantes, que permitió la entrada de un portugués, sospechoso del asesinato de dos estudiantes en la Universidad Brown y de un profesor del MIT.

"Claudio Manuel Neves-Valente entró a Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad (DV1) en 2017 y se le concedió una 'green card'", señaló la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en redes sociales.

También es sospechoso de haber matado el lunes por la noche a Nuno Loureiro, profesor de la prestigiosa institución Massachusetts Institute of Technology (MIT), a unos 70 kilómetros de allí.

"Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno inmediatamente al USCIS [Servicio de Ciudadanía e Inmigración] que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa", añadió Noem.

Mukhammad Aziz Amurzokov y Ella Cook, víctimas d eun tiroteo en la Universidad de Brown. (Foto: AFP)

Este sistema de lotería migratoria, denominado oficialmente Programa de Visas de Diversidad, se instauró en 1990 y permite conceder permisos de residencia a unas 50.000 personas cada año, siempre que cumplan los criterios de elegibilidad.

Para obtener el visado es necesario pasar un examen y una entrevista, de la cual cada año, millones de personas de países con bajos índices migratorios hacia Estados Unidos participan en el sorteo.

Neves-Valente, de 48 años, fue hallado sin vida el jueves en el estado de New Hampshire, junto con dos armas de fuego, "Se quitó la vida", explicó Oscar Perez, jefe del Departamento de Policía de Providence.

El coronel Oscar Pérez, jefe del Departamento de Policía de Providence, proyectó la imagen de una persona de interés en el tiroteo masivo del 13 de diciembre en la Universidad de Brown (Foto: AFP)

El atacante abrió fuego el sábado en el edificio de ingeniería y física de Brown. Dos estudiantes, Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov, murieron y otras nueve personas resultaron heridas.

La Universidad de Brown ha recibido críticas, incluso del presidente Donald Trump, por la seguridad en el campus, después de que se revelara que ninguna de sus 1.200 cámaras de seguridad estaba conectada al sistema de vigilancia policial.

*Con información de AFP