Así reacciona el Gobierno luego que la CC anulara la resolución de Fredy Orellana

El Organismo Ejecutivo asegura que el juez Fredy Orellana y la fiscal general Consuelo Porras se quedan solos en los ataques a la democracia.

El Gobierno de Guatemala se pronunció por la decisión que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC) de dejar sin efecto la resolución que emitió el juez Fredy Orellana, con la que buscaba anular todo lo actuado por el partido político Movimiento Semilla.

"La Corte de Constitucionalidad nos da la razón. El fallo confirma lo que hemos venido señalando: las actuaciones del juez Fredy Orellana son abiertamente prevaricadoras y antidemocráticas", respondió la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP).

La Secretaría destacó que el juez Orellana "ha dictado resoluciones contrarias a la ley y al amparo otorgado por la Corte en diciembre de 2023" y aseguró que ha mostrado un "reiterado desprecio por el orden constitucional".

El Ejecutivo considera que el juez Fredy Orellana ha emitido resoluciones antidemocráticas. (Foto: Archivo / Soy502)

"Esta resolución de la CC evidencia las graves faltas en que ha incurrido Orellana, las cuales deberán ser evaluadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)", añadió la comunicación.

Soy502 consultó si ante la decisión de la CC el Ejecutivo pediría formalmente a la CSJ que separe al juez Orellana de la judicatura y si lo denunciaría penalmente por el delito de prevaricato, pero no respondió al cuestionamiento.

Arremete contra Porras

En su pronunciamiento, el Gobierno destaca que "cada día que pasa, tanto Consuelo Porras —fiscal general del Ministerio Público (MP)—como Fredy Orellana se quedan más solos en sus intentos por atentar contra la democracia".

"El pueblo ya los conoce. Sus acciones, orientadas a desconocer la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas, no son más que maniobras desesperadas de quienes saben que se les acaba el tiempo", aseveró la SCSP.

El mansaje menciona que el fallo de la CC "ratifica" la postura del Gobierno que señala que los "actores corruptos continúan amenazando la democracia y el peso de la ley debe caer sobre ellos".

Intentan desconocer a Semilla

El juez Fredy Orellana ha sido un actor clave en la judicialización postelectoral, pues sus resoluciones han buscado anular todo lo actuado por Movimiento Semilla luego de su victoria en las elecciones generale de 2023.

La CC anuló las ordenes emitidas por el juez Fredy Orellana. (Foto: Archivo / Soy502)

Movimiento Semilla, dio la sorpresa al ganar las elecciones generales de 2023 con Bernardo Arévalo como candidato presidencial.

Desde su victoria, la agrupación y sus líderes enfrentaron múltiples intentos, principalmente desde el MP, para suspender su personería jurídica.

Consuelo Porras, fiscal general del MP, ha sido señalada constantemente por el Ejecutivo de intentar socavar la democracia.

Tanto Porras como Orellana son percibidos por el Gobierno como parte de "actores corruptos" que buscan desconocer la voluntad popular, tensando la crisis política nacional.