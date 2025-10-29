Gobierno demerita solicitud de retiro de antejuicio planteada por el MP

-

El Gobierno de Bernardo Arévalo asegura que la Fiscalía deja por un lado casos que afectan a la población y se concentra en acusar a las autoridades actuales.

El Gobierno restó importancia a la solicitud de retiro de antejuicio planteada en contra del presidente Bernardo Arévalo por el Ministerio Público (MP) que busca investigar al mandatario por incumplimiento de deberes, relacionado con la fuga de 20 reos de alta peligrosidad.

Ante la solicitud de Soy502 a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) de un pronunciamiento por la acción en contra del Gobernante respondió: "Otro intento ridículo por parte del MP".

"Como es costumbre, enfoca sus prioridades en burdos ataques políticos contra el Ejecutivo, dejando a un lado investigaciones serias de delitos contra la vida, extorsiones y de corrupción", puntualizó la Secretaría.

El Gobierno considera que el MP deja por un lado investigaciones serias. (Foto: Archivo / Soy502)

Solicitan retiro de inmunidad

La tarde de este miércoles 29 de octubre, el MP presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra del presidente Bernardo Arévalo y de la vicepresidenta Karin Herrera, ya que busca investigarlos por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18.

"La acción busca que se declare la formación de causa para investigar la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes, relacionado con la crisis penitenciaria del 12 de octubre en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II", informó el MP.

La solicitud del MP se enmarca en una profunda crisis política con el Ejecutivo, que ha acusado reiteradamente a la fiscal general Consuelo Porras de intentar un "golpe de estado" a través de múltiples acciones legales para desestabilizar al Gobierno.

La fuga de 20 pandilleros de alta peligrosidad, que son líderes de la organización criminal Barrio 18, del Centro de Detención Fraijanes II se registró el pasado 12 de octubre y provocó la emisión de alertas rojas internacionales de la Interpol.

Previamente, se han presentado solicitudes de antejuicio contra Arévalo y Herrera por otros casos, como su supuesta participación por la toma de la Universidad de San Carlos (USAC).