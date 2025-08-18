Presidente confirma que avalará la ley que declara el Día de la Biblia

-

El mandatario indicó que no usará su facultad constitucional con el decreto que fue aprobado la semana pasada por el Organismo Legislativo.

OTRAS NOTAS: Congreso aprueba de urgencia nacional Ley de la Biblia

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que no vetará el Decreto 5-2025 que recientemente fue aprobado por el pleno del Congreso de la República y que declara el primer sábado de agosto de cada año como el Día Nacional de la Biblia.

"No, no lo vamos a vetar porque no afecta el carácter laico del Estado. Sería vetable si esta declaratoria de alguna manera comprometiera la laicidad del Estado", respondió el mandatario a la consulta de si sancionaría o vetaría el referido decreto.

Según el inciso "H" del artículo 183 de Constitución Política de la República de Guatemala, el presidente tiene la facultad de ejercer el derecho de veto con respecto de las leyes emitidas por el Congreso.

El mandatario aafirmó que el Estado garantiza la libertad de culto. (Foto: SCSP / Soy502)

El mandatario aseguró que eso no pasará en esta ocasión, por lo cual la legislación seguirá con su trámite normal, será sancionada por el mandatario, posteriormente publicada en el Diario Oficial y por último entrará en vigencia.

El gobernante explicó que no vetará la legislación porque dicha ley "no declara a la biblia como texto oficial" ni tampoco impone que Guatemala tenga una religión oficial.

"En ese sentido, es un texto conmemorativo que la comunidad de las personas que creen la biblia en el país, o al menos en el Congreso de la República, deciden que es necesario hacer", apuntó el presidente.

Arévalo afirmó que "desde otro punto de vista", para el creyente no era necesario tener un Día de la Biblia.

"El día de la biblia es todos los días y se celebra practicándola, no haciendo una declaración en el Congreso de la República por gente cuyas prácticas uno duda si son realmente apegadas a los principios", afirmó el mandatario.

Legislativo aprueba ley

El pasado 12 de agosto, después de cinco meses sin aprobar alguna Ley, el Congreso de la República dio vida al Decreto 5-2025, con el cual se declara el primer sábado de agosto de cada año como el Día Nacional de la Biblia.

El pleno del Congreso aprobó la Ley de la Biblia luego de cinco meses de no aprobar ninguna legislación. (Foto: Archivo / Soy502)

La propuesta se presentó en presencia de un grupo de pastores evangélicos que llegó al Palacio Legislativo para acompañar a diputados del bloque Vamos, principales impulsores del proyecto.

Al dar a conocer el proyecto, Allan Rodríguez y Ronald Portillo, miembros de la mencionada bancada, destacaron "la importancia de promover la lectura de la Biblia para fortalecer los valores y la espiritualidad en el país".

En total, 110 congresistas votaron a favor de la normativa que, según indicaron, "exalta la palabra de Dios".

LE PODRIA INTERESAR: La nueva ley que se impulsa en el Congreso favorecería a iglesias evangélicas

El presidente Bernardo Arévalo afirmó durante la conferencia de prensa denominada La Ronda que "el Estado de Guatemala es un Estado laico, tal y como es definido constitucionalmente".

"Estado laico quiere decir que es un Estado que, por un lado, garantiza la libertad de culto para todas las religiones sin distinción y por el otro lado se abstiene de asumir ninguna de las religiones que practican los miembros de su sociedad como la religión oficial", apuntó el mandatario.

El mandatario recordó que el Estado guatemalteco no tiene una religión oficial y el pueblo guatemalteco practica distintas religiones.