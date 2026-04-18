Postuladora del MP: nueve aspirantes pasaron los 75 puntos y podrían integrar nómina

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Nueve fueron los aspirantes a Fiscal General que superaron la línea de corte de 75 puntos para ser incluidos en la lista de elegibles para integrar la nómina final de seis candidatos que será presentada al Presidente de la República.

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Luego de cuatro días de evaluación y discusión por algunos aspirantes, la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), nueve postulantes superaron la línea de corte de 75 puntos aprobada con anterioridad.

De esta cuenta, la Comisión deberá conformar la lista de elegibles con la que iniciará la votación e integración de la nómina final de seis candidatos a Fiscal General que será presentada al presidente de la República, quien nombrará al próximo titular del MP para los próximos cuatro años.

Según la normativa vigente, la lista de candidatos elegibles se elaborará de forma descendente, por lo que se votará del punto más alto al más bajo hasta elegir los seis candidatos que integrarán la nómina de candidatos a Fiscal General.

Elegibles

Según la ponderación obtenida en el proceso de evaluación la lista de elegibles la encabezaría la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras que obtuvo una calificación de 92.33.

Consuelo Porras, actual fiscal general y jefe del MP. (Foto: Archivo/Soy502)

A ella le sigue el postulante César Augusto Ávila Aparicio, quien acumuló 92.13 puntos, y Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina que alcanzó una ponderación de 90.86.

César Augusto Ávila Aparicio. (Foto: Wilder López/Soy502)

Brenda Dery Muñoz. (Foto: Wilder López/Soy502)

A esta lista se agrega el exviministro de Gobernación y excandidato presidencia por el partido político Mi Familia, Julio Rivera Clavería que sumó un total e 88.93 puntos.

Julio Rivera Clavería. (Foto: Wilder López/Soy502)

Después, el turno le corresponde al exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Walter Paulino Jiménez Texaj con 86.73.

Walter Paulino Jiménez. (Foto: Wilder López/Soy502)

Además, Gabriel Estuardo García Luna con 86.21, y Néctor Gulibaldo de León Ramírez que registró 79.69.

Gabriel Estuardo García. (Foto: Wilder López/Soy502)

Néctor Guilebaldo León Ramírez. (Foto: Wilder López/Soy502)

Y, por último, José Manuel Quinto Martínez que acumuló un total de 79 puntos, y Henry Alejandro Elías Wilson que sumó 76.85.

José Manuel Quinto. (Foto: Wilder López/Soy502)

Podrían repetir

Es de señalar que, en la lista de elegibles, al menos cinco aspirantes evaluados podrían integrar la nómina de candidatos que será presentada al presidente de la República como ya lo hicieron en los dos anteriores procesos de elección de Fiscal General.

De esa cuenta, en el proceso de postulación del 2022, además de Porras Argueta que fue nombrada para un segundo período al frente del MP por el expresidente Alejandro Giammattei, integraron la nómina de seis candidatos García Luna, Elías Wilson y De León Ramírez.

En tanto que, en el proceso del 2018, Muñoz Sánchez fue uno de los seis candidatos que integró la nómina para Fiscal General y Jefe del MP.