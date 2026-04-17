Villeda a un paso de quedar fuera de nómina para fiscal general, falta un requisito

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, estaría por quedar fuera de la lista final de candidatos que la postuladora presentará al presidente para elegir al próximo fiscal general.

Con una ponderación temporal de 41.86 puntos, el aspirante Marco Antonio Villeda Sandoval no logró, por el momento, superar la línea de corte aprobada por la Comisión de Postulación para Fiscal General, por lo que quedaría excluido de la lista de candidatos elegibles.

Según la evaluación del pleno de comisionados, Villeda Sandoval obtuvo 24 puntos en méritos académicos, 17.86 en experiencia laboral y 0 en proyección humana.

De esta cuenta, el ministro de Gobernación quedó lejos de la aspirante con la nota más alta, con un total de 92.33 puntos, que corresponde a la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta.

Sin embargo, el pleno de comisionados decidió solicitar una certificación al Registro Electrónico de Notarios para verificar la experiencia profesional del postulante.

Análisis de la documentación del aspirante Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación, quien opta a ser incluido en la terna para elegir Fiscal General. (Foto: Wilder López/Soy502)

El decano de la Universidad del Istmo (UNIS), Pablo Maldonado, pidió a la Comisión solicitar una certificación al Registro de Abogados y Notarios sobre la inscripción de Villeda Sandoval como notario, la cual fue aprobada por unanimidad.

Con ello, la presidenta de la Comisión, Claudia Paredes, también presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró un receso para corroborar dicho extremo y verificar el documento en mención.

El pleno de la Comisión de Fiscal General aprobó solicitar una certificación al Registro Electrónico de Notarios de la CSJ de la inscripcion del aspirante Marco Antonio Villeda Sandoval. (Video: Wilder López/Soy 502) pic.twitter.com/oja2sONsA4 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) April 17, 2026

Esta postura fue respaldada por la presidenta de la CSJ, quien agregó que es pertinente realizar la consulta respectiva para verificar la fecha en la que quedó inscrito.

El decano de la Universidad Regional, Luis Lepe, aunque aseguró estar de acuerdo, solicitó proyectar en pantalla, por transparencia, el documento en el que consta dicha inscripción.

Certificación emitida por la Secretaría de la CSJ que hace constar que Villeda no estaría inhabilitado para ejercer la profesión de abogado. (Foto: Wilder López/Soy502)

Evaluación

En las primeras tres jornadas, la Comisión en pleno examinó los expedientes de 37 aspirantes que continúan en el proceso de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), período 2026-2030.

De acuerdo con las ponderaciones registradas, la nota máxima de 92.33 puntos corresponde a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, seguida del postulante César Augusto Ávila Aparicio, quien registra 92.13 puntos.

De esta cuenta, la tercera posición, con 90.86 puntos, le corresponde a Brenda Dery Muñoz Sánchez, quien en 2018 integró la nómina de candidatos a fiscal general presentada al entonces presidente de la República, Jimmy Morales.

Entre los restantes aspirantes que han superado la línea de corte de 75 puntos sobresalen Gabriel Estuardo García Luna, Henry Alejandro Elías Wilson, Néctor Guilebaldo de León Ramírez, José Manuel Quinto y Walter Paulino Jiménez Texaj.