Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Colegios Profesionales inician elección de sus cuerpos electorales

  • Por Cristóbal Veliz
02 de marzo de 2026, 13:27
Este lunes 2 de marzo inician procesos de elección de cuerpos electorales que elegirán al Rector de la USAC, período 2026-2030. (Archivo/Soy 502)

Este lunes 2 de marzo inician procesos de elección de cuerpos electorales que elegirán al Rector de la USAC, período 2026-2030. (Archivo/Soy 502)

Los Colegios Profesionales elegirán sus cuerpos electorales que participarán el próximo 8 de abril en la elección del Rector de la USAC.

OTRAS NOTICIAS: Cuatro magistrados titulares y cuatro suplentes pretenden continuar en la CC

A partir de este día, los Colegios Profesionales que integran el Consejo Electoral Universitario (CEU), inician la elección de sus respectivos Cuerpos Electorales que participaran en la elección del Rector de la Universidad de San Carlos (USAC), período 2026-2030.

Los 14 Colegios Profesionales en contienda elegirán 70 de los 170 cuerpos electorales, que participarán en la elección del Rector prevista para el 8 de abril, la cual se realizará en el Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

CRONOGRAMA
Lunes 2 Martes 3Miércoles 4 Jueves 5
  • Colegio de Ciencias Económicas
  • Colegio de Humanidades
  • Colegio de Ingenieros de Guatemala
  • Colegio de Médicos y Cirujanos
  • Colegio de Estomatología
  • Colegio de Arquitectos
  • Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
  • Colegio de Farmacéuticos y Químicos
  • Colegio de Ingenieros Agrónomos

  • Colegio de Ingenieros Químicos
  • Colegios de Psicólogos

Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas
Colegio de Contadores Público y Auditores
Colegio de Profesionales de Enfermería

Fechas previstas para segunda y tercera vuelta
Colegio de Ciencias Económicas13 de marzo.
Colegio de Humanidades9 de marzo.
Colegio de Ingenieros de Guatemala10 de marzo.
Colegio de Médicos y Cirujanos9 de marzo.
Colegio de Estomatología 12 de marzo
Colegio de Arquitectos 10 marzo
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala11 de marzo
Colegio de Farmacéuticos y Químicos12 de marzo
Colegio de Ingenieros Agrónomos12 de marzo
Colegio de Ingenieros Químicos

12 de marzo.
Colegios de Psicólogos6 y 7 de marzo
Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas13 de marzo
Colegio de Contadores Públicos y Auditores12 de marzo
Colegio de Profesionales de Enfermería6 de marzo

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar