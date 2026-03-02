Colegios Profesionales inician elección de sus cuerpos electorales

Los Colegios Profesionales elegirán sus cuerpos electorales que participarán el próximo 8 de abril en la elección del Rector de la USAC.
A partir de este día, los Colegios Profesionales que integran el Consejo Electoral Universitario (CEU), inician la elección de sus respectivos Cuerpos Electorales que participaran en la elección del Rector de la Universidad de San Carlos (USAC), período 2026-2030.
Los 14 Colegios Profesionales en contienda elegirán 70 de los 170 cuerpos electorales, que participarán en la elección del Rector prevista para el 8 de abril, la cual se realizará en el Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
|CRONOGRAMA
|Lunes 2
|Martes 3
|Miércoles 4
|Jueves 5
Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas
|Fechas previstas para segunda y tercera vuelta
|Colegio de Ciencias Económicas
|13 de marzo.
|Colegio de Humanidades
|9 de marzo.
|Colegio de Ingenieros de Guatemala
|10 de marzo.
|Colegio de Médicos y Cirujanos
|9 de marzo.
|Colegio de Estomatología
|12 de marzo
|Colegio de Arquitectos
|10 marzo
|Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
|11 de marzo
|Colegio de Farmacéuticos y Químicos
|12 de marzo
|Colegio de Ingenieros Agrónomos
|12 de marzo
|Colegio de Ingenieros Químicos
|12 de marzo.
|Colegios de Psicólogos
|6 y 7 de marzo
|Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas
|13 de marzo
|Colegio de Contadores Públicos y Auditores
|12 de marzo
|Colegio de Profesionales de Enfermería
|6 de marzo