Colegios Profesionales inician elección de sus cuerpos electorales

-

Los Colegios Profesionales elegirán sus cuerpos electorales que participarán el próximo 8 de abril en la elección del Rector de la USAC.

OTRAS NOTICIAS: Cuatro magistrados titulares y cuatro suplentes pretenden continuar en la CC

A partir de este día, los Colegios Profesionales que integran el Consejo Electoral Universitario (CEU), inician la elección de sus respectivos Cuerpos Electorales que participaran en la elección del Rector de la Universidad de San Carlos (USAC), período 2026-2030.

Los 14 Colegios Profesionales en contienda elegirán 70 de los 170 cuerpos electorales, que participarán en la elección del Rector prevista para el 8 de abril, la cual se realizará en el Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

CRONOGRAMA Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Colegio de Ciencias Económicas

Colegio de Humanidades

Colegio de Ingenieros de Guatemala

Colegio de Médicos y Cirujanos

Colegio de Estomatología

Colegio de Arquitectos Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Colegio de Farmacéuticos y Químicos

Colegio de Ingenieros Agrónomos Colegio de Ingenieros Químicos

Colegios de Psicólogos Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas

Colegio de Contadores Público y Auditores

Colegio de Profesionales de Enfermería