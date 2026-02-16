Eurodiputados visitan Guatemala en medio de renovación de autoridades institucionales

-

El Parlamento Europeo confirma apoyo al Estado de Derecho en Guatemala.

Una delegación de diputados del Parlamento Europeo llegará a Guatemala esta semana con el objetivo de respaldar el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, en un contexto marcado por la renovación de autoridades clave del sistema judicial y electoral a través de las denominadas elecciones de segundo grado.

El grupo estará integrado por once miembros del Parlamento Europeo y será encabezado por Diana Riba i Giner, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los países de América Central.

La misión permanecerá en el país hasta el jueves 19 de febrero, periodo durante el cual sostendrá reuniones con autoridades del Ejecutivo, el Congreso, el sector justicia, representantes indígenas, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

Una delegación del Parlamento Europeo visitará Guatemala, donde se reunirá con el presidente Bernardo Arévalo, congresistas, representantes indígenas, empresariales y de la sociedad civil.https://t.co/GvRnLyyRLU — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) February 16, 2026

La visita se produce en un momento considerado determinante para la institucionalidad guatemalteca, debido a los procesos en curso para la designación de nuevas autoridades en organismos estratégicos como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público.

Estas instituciones desempeñan un papel central en la garantía del orden constitucional, la legalidad electoral y el funcionamiento del sistema democrático, especialmente de cara a las elecciones generales previstas para 2027.

En ese contexto, el Parlamento Europeo señaló que el adecuado funcionamiento de estas entidades será fundamental para asegurar la estabilidad democrática del país.

La observación internacional y el acompañamiento político adquieren relevancia en momentos en que Guatemala redefine el liderazgo de sus principales órganos de control constitucional y electoral, mediante mecanismos de elección indirecta en los que participan distintos actores institucionales.

Durante su agenda oficial, los eurodiputados sostendrán una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, así como con el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Ramiro Martínez y el ministro de Gobernación Marco Villeda.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) ya confirmó que el mandatario recibirá a la delegación.

El Parlamento Europeo envió una Misión a Guatemala. (Foto: Archivo / Soy502)

Se prevé que el mandatario y los eurodiputados aborden temas relacionados con la institucionalidad democrática y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

La visita también representa una señal de seguimiento internacional al proceso político guatemalteco, en un momento en que la legitimidad y el fortalecimiento de las instituciones son considerados elementos esenciales para la estabilidad democrática del país.

Los miembros de la delegación son: