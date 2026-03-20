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Elektra da la bienvenida a su catálogo de descanso a Camas Ultra

  • Por Redacción comercial
20 de marzo de 2026, 12:14
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Tiendas Elektra ha anunciado la llegada de Camas Ultra a su colección de muebles para dormitorio, ingresando con la colección Ultra Destinos con tres modelos: Venecia, Florencia y Aurora.

  • Venecia, cuenta con doble boxtop, pensando para brindar mayor comodidad en cada descanso y con cinco años de garantía.
  • Florencia, con doble pillowtop y sistema ortopédico que proporciona un soporte firme, respaldado por ocho años de garantía.
  • Aurora, de la línea Golden Night, se presenta como una alternativa de alta gama con una experiencia de descanso más exclusiva, con sistema ortopédico interno, doble pillowtop y 10 años de garantía.

Camas Ultra se integra a nuestra oferta con diseños enfocados en el confort y la durabilidad, creados para brinda descanso en los hogares guatemaltecos
Mauricio Cruz
, gerente de Categoría Hogar de Tiendas Elektra Guatemala.

Las nuevas líneas de producto de Camas Ultra estarán disponibles en sucursales de Tiendas Elektra de Ciudad de Guatemala, Chimaltenango, Retalhuleu, Huehuetenango, Jutiapa, Quiché, Sololá, Escuintla, San Marcos, Quetzaltenango y Santa Rosa.

Tiendas Elektra invita a los guatemaltecos a aprovechar las promociones de la etapa de lanzamiento, con facilidades de compra al crédito.

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(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

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