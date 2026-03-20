Elektra da la bienvenida a su catálogo de descanso a Camas Ultra

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Tiendas Elektra ha anunciado la llegada de Camas Ultra a su colección de muebles para dormitorio, ingresando con la colección Ultra Destinos con tres modelos: Venecia, Florencia y Aurora.

, gerente de Categoría Hogar de Tiendas Elektra Guatemala.

“ Camas Ultra se integra a nuestra oferta con diseños enfocados en el confort y la durabilidad, creados para brinda descanso en los hogares guatemaltecos ”

Las nuevas líneas de producto de Camas Ultra estarán disponibles en sucursales de Tiendas Elektra de Ciudad de Guatemala, Chimaltenango, Retalhuleu, Huehuetenango, Jutiapa, Quiché, Sololá, Escuintla, San Marcos, Quetzaltenango y Santa Rosa.

Tiendas Elektra invita a los guatemaltecos a aprovechar las promociones de la etapa de lanzamiento, con facilidades de compra al crédito.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)