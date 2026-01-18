Ellos son los ocho agentes de la PNC fallecidos durante los ataques terroristas

-

Los ocho agentes policiales, entre ellos dos mujeres, fueron asesinados mientras desarrollaban sus labores este domingo, en distintos puntos del país.

Durante horas de la mañana de este domingo 18 de enero, se registraron múltiples ataques armados por parte de presuntos terroristas del Barrio 18 contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), dejando a ocho de ellos sin vida.

Una de las primeras víctimas fue Claudia Azucena Muñoz Ramos, quien era originaria de Jutiapa, falleció tras un ataque armado registrado esta mañana en Villa Nueva.

Claudia Azucena Muñoz Ramos. (Foto: redes sociales)

Samuel Valentín Matul Obispo, originario de San Francisco Zapotitlán, también fue atacado a balazos por presuntos terroristas, quienes acabaron con su vida.

Samuel Valentín Matul Obispo. (Foto: Municipalidad de San Francisco Zapotitlán)

En Atescatempa, Jutiapa, lamentan el fallecimiento de José Efraín Revolorio Barrera, quien murió a manos de los terroristas.

José Efraín Revolorio Barrera. (Foto: redes sociales)

Luis Alexander Zetino Pérez, también se encontraba desempeñando sus labores policiales cuando fue atacado a disparos, los cuales ocasionaron su muerte.

Luis Alexander Zetino Pérez. (Foto: redes sociales)

La Municipalidad de San Felipe, Retalhuleu, lamentó el fallecimiento del agente Fernando Alexander Batres Ordoñez, quien era vecino de esa localidad.

Fernando Alexander Batres Ordoñez. (Foto: Municipalidad de San Felipe)

Geovani Dario Tecu Sesam, quien de manera preliminar se indicó que era originario de Rabinal, Baja Verapaz, es otro de los agentes fallecidos.

Geovani Dario Tecu Sesam. (Foto: redes sociales)

Además, se reportó el fallecimiento de Sammy Iván López García, quien perdió la vida en su labores a los 33 años de edad.

Sammy Iván López García. (Foto: redes sociales)

Por último, confirmaron una octava víctima mortal, se trata de Diana Rosmery Chávez Alarcón, quien era originaria de Jalapa.

Diana Rosmery Chávez Alarcón. (Foto: redes sociales)

David Custodio Boteo, director general adjunto, subdirectores generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, escala básica, personal administrativo y por contrato de la PNC, lamentan los trágicos fallecimientos de los agentes policiales durante sus labores.