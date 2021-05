Nueva York ofrecerá una vista de vértigo desde un elevador de cristal

Sin duda, los viajeros tendrán una experiencia a otro nivel, ya que el rascacielos One Vandervilt pondrá a disposición su plataforma de observación con vistas de la ciudad de Nueva York, a más de 335 metros de altura.

Su inauguración está programada para octubre de este año.

El rascacielos One Vanderbilt se localiza en el centro de Manhattan. Surgió como una iniciativa de rehabilitación del Midtown este. Abrió sus puertas el 15 de septiembre de 2020 y tiene una altura total de 427 metros.

Actualmente, es el cuarto edificio más alto de la ciudad.