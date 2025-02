¿Qué pasó con las cuentas en redes sociales de USAID y su sitio web?

-

Tras el congelamiento de la ayuda exterior a través de USAID, la cuenta de dicha agencia en X fue eliminada y el sitio web dado de baja.

Sin explicación fue desconectado el sitio web de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entidad federal que impulsaba programas globales de ayuda humanitaria en todo el mundo.

La baja ocurrió tras el congelamiento de la ayuda exterior canalizada a través de USAID a varios países. Asimismo, este fin de semana se dio de baja la cuenta de la agencia en X, generando incertidumbre entre varios usuarios de la red anteriormente conocida como Twitter.

Fuentes de la agencia, revelaron que también fueron desactivados los correos del personal y habría interés de incorporar dicha entidad al Departamento de Estado.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele refirió que "en el mejor de los casos, tal vez el 10% del dinero llega a proyectos reales que ayudan a la gente necesitada (hay casos de ese tipo), pero el resto se utiliza para alimentar el disenso, financiar protestas y socavar a las administraciones que se niegan a alinearse con la agenda globalista".

Most governments don’t want USAID funds flowing into their countries because they understand where much of that money actually ends up.



While marketed as support for development, democracy, and human rights, the majority of these funds are funneled into opposition groups, NGOs… pic.twitter.com/bXpdK29zH5 — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 2, 2025

USAID fue establecida en 1961 con la firma del expresidente John F. Kennedy tras la aprobación del Congreso de la Ley de Asistencia Exterior. Se trata de la primera organización estadounidense de este tipo cuyo énfasis fue apoyo al desarrollo económico y social a largo plazo.