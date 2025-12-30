Eliseo Álvarez, el pastor que murió tras sufrir un ataque armado

Lo que parecía ser un accidente, resultó siendo un ataque armado contra el pastor.
EN CONTEXTO: Pastor sufre ataque armado cuando regresaba de una actividad religiosa
Eliseo Álvarez, de 45 años, era pastor evangélico y cantante cristiano de Lazareto, Jalapa. Era muy querido en su comunidad.
La noche del 28 de diciembre, Álvarez conducía su automóvil en el kilómetro 212 de la ruta que conduce hacia Ipala, Chiquimula, cuando fue atacado a tiros por sujetos desconocidos.
Al resultar herido, perdió el control del vehículo y cayó en una hondonada.
Las primeras pesquisas apuntan a que pudo haber sido víctima de un intento de asalto mientras conducía su vehículo.
El fallecido fue identificado por su esposa, quien dijo a las autoridades que él retornaba a su casa en el barrio Lazareto, Jalapa, luego de participar en una campaña evangélica realizada en Chiquimula.
Las autoridades investigan el hecho criminal para esclarecer la muerte del líder religioso.