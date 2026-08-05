Elizabeth Rivas gana plata para Guatemala en rifle de aire 10 metros en Santo Domingo

Las alegrías para Guatemala en el tiro deportivo continuaron este miércoles en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
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Elizabeth Rivas protagonizó una emocionante final y conquistó la medalla de plata en la prueba individual de rifle de aire a 10 metros.
La tiradora chapina mantuvo un alto nivel a lo largo de la competencia y acumuló 251.2 puntos, registro que le aseguró el segundo lugar del podio en una final que se definió por estrechos márgenes.
La medalla de oro fue para la mexicana Goretti Zumaya, mientras que el bronce también quedó en manos de México gracias a Eréndira Barba.
Con esta nueva presea, nuestro país siguió ampliando su cosecha en Santo Domingo, donde el tiro deportivo continúa respondiendo como una de las disciplinas más exitosas para la delegación de la Azul y Blanco.