Enzo Maresca consigue su primera victoria con el Manchester City en amistoso

El estratega Enzo Maresca ya sabe lo que es ganar al frente del Manchester City tras la marcha de Pep Guardiola.
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Tras el triunfo 3-1 sobre el combinado de estrellas de la K League (liga surcoreana), en el segundo amistoso de pretemporada disputado en Seúl.
El conjunto inglés mostró una mejor versión que en su anterior presentación, cuando cayó en la tanda de penales frente al Inter de Milán en Hong Kong. Esta vez, el City impuso condiciones desde el inicio y dejó el partido prácticamente resuelto antes del descanso.
El marcador se abrió apenas al minuto 9 gracias al argelino Rayan Ait-Nouri. Sin embargo, la respuesta del equipo surcoreano fue inmediata y Kim Dae-Won igualó las acciones apenas tres minutos después.
La reacción de los citizens no se hizo esperar. El neerlandés Tijjani Reijnders devolvió la ventaja al minuto 20 y, apenas un minuto más tarde, Divin Mubama amplió la diferencia para sentenciar el 3-1 definitivo antes del descanso.
Con la ventaja a su favor, el equipo de Maresca administró el ritmo del encuentro en la segunda mitad y aseguró su primer triunfo de la gira asiática.
El cuadro subcampeón de la Premier continuará su preparación el sábado, cuando se enfrentará al Atlético de Madrid, también en la capital surcoreana, en su tercer amistoso antes del inicio de la nueva temporada.
*Con información de agencias