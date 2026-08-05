FIFA realiza reunión en Marruecos con Gianni Infantino en el centro de la polémica

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostuvo este miércoles una reunión con altos dirigentes del organismo en Marruecos, en medio de la crisis provocada por el fallido proyecto que buscaba abrir la entidad a la inversión privada y que desató un fuerte rechazo dentro y fuera del futbol.

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El encuentro se celebró en la sede regional de la FIFA para África, ubicada en el complejo Mohammed VI de Salé, cerca de Rabat.

Aunque el organismo no reveló los motivos de la cita, esta se produjo pocos días después de retirar la propuesta de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa externa que administraría los derechos comerciales de torneos como la Copa del Mundo con participación de inversionistas privados.

La iniciativa, presentada por sorpresa el 28 de julio, fue descartada tras la oposición de confederaciones como la UEFA y la Concacaf, además de varios dirigentes de la propia FIFA.

FIFA leadership holds constructive and positive meeting in Rabat, Morocco



The FIFA Secretary General and members of the FIFA Management Board in attendance reaffirmed their full support for FIFA President Gianni Infantino, as the only official elected by the 211 FIFA Member… pic.twitter.com/IlmSOq1se8 — FIFA Media (@fifamedia) August 5, 2026

Crece el descontento

En los últimos días, figuras relevantes del organismo han tomado distancia de Infantino. Entre ellas destacan el director de Desarrollo del Futbol Mundial, Arsène Wenger, y el secretario general Mattias Grafstrom, quien calificó el proyecto como una serie de "acontecimientos tristes y condenables" que terminaron con su abandono.

A ellos se sumó la renuncia del principal asesor de Infantino, Carlos Cordeiro, quien aseguró que se oponía "categóricamente" a la iniciativa.

Las críticas también llegaron desde el ámbito político. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que perdió la confianza en el dirigente italo-suizo y sostuvo que impulsar un plan de esa magnitud sin consultar al equipo directivo "debería ser fatal" para su continuidad al frente de la FIFA.

Días antes, el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, había asegurado que Infantino es "la persona equivocada" para dirigir el máximo organismo del balompié mundial.

INFANTINO HABRÍA OFRECIDO A MARRUECOS LA FINAL DEL MUNDIAL 2030



️ Se disputaría en el futuro estadio Hassan II de Casablanca, con capacidad para 115.000 espectadores



Según The Times, el presidente de la FIFA busca asegurar el apoyo de Marruecos para mantenerse en el… pic.twitter.com/TI15y0La4C — Post United (@postunited) August 5, 2026

Rumores sobre el Mundial 2030

Tras la reunión en Rabat, la FIFA negó una información publicada por The Times, que aseguraba que Infantino habría ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de respaldo para su reelección.

El organismo respondió que "es falso y engañoso" afirmar que su presidente haya hecho alguna promesa sobre la sede de la final y reiteró que la decisión se tomará "a su debido tiempo".

Marruecos, uno de los tres anfitriones del Mundial junto a España y Portugal, aspira a que la final se dispute en el estadio Hassan II de Casablanca, mientras que España mantiene su candidatura con el Santiago Bernabéu.

Today I join others from across our game and call for Gianni Infantino to resign as FIFA President.



Infantino has debased the office that he promised to elevate. He has lied, deceived and tried to feather his own nest at the expense of the game he is supposed to serve.



He has… — Luís Figo (@LuisFigo) August 5, 2026

Amenazas legales y reelección

La UEFA confirmó que estudia acciones legales contra la FIFA por la forma en que se impulsó el proyecto FFE, mientras que la Asociación de Ligas Europeas cuestionó la gestión de Infantino y su intención de ampliar el Mundial a 64 selecciones desde 2030.

Pese al creciente descontento, Infantino sigue siendo el único candidato confirmado para las elecciones presidenciales de la FIFA, previstas para marzo de 2027 en Rabat. Sin embargo, varias federaciones europeas, entre ellas Finlandia, Gales, Serbia y Suecia, ya retiraron oficialmente su respaldo, aumentando la presión sobre el dirigente suizo.

*Con información de agencias