Así luce el nuevo soldado del Ejército, equipado con fusiles y visión nocturna

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El ministro de la Defensa Nacional dio a conocer lo que será el "nuevo soldado guatemalteco", que utilizará el fusil M4 de fabricación estadounidense.

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En la conferencia, el ministro de la Defensa, Henry Saénz, informó que el proyecto de la Brigada de Operaciones de Selva que se desarrolla en La Libertad, Petén, no sólo va avanzado, sino que prevé la incorporación del "nuevo soldado del Ejército".

Durante su exposición, el titular de la cartera de la Defensa hizo una comparación entre lo que representa el actual soldado de las fuerzas castrenses y lo que será "el nuevo soldado" que estará capacitado para operaciones diurnas y nocturnas.

Además, dijo que mientras el soldado actual aún utiliza un fusil israelí de los años 70, el nuevo elemento del Ejército estará provisto de un "fusil M4" de fabricación estadounidense, que es el mismo que utiliza la fuerza militar de este país de Norteamérica.

"Este fúsil de fabricación israelí nos ha acompañado desde los años 70. Ha sido el que nos ha dado muchos éxitos y nos ha acompañado a todas las operaciones de seguridad y emergencia. Va a quedar en nuestros corazones e historia de la institución. La figura del nuevo soldado guatemalteco con el equipamiento que se implementará, son un fúsil M4 de fabricación estadounidense que tienen las fuerzas armadas de Estados Unidos", explicó.

Agregó Saénz que la Brigada de Operaciones de Selva, también cuenta no sólo con el armamento antes mencionado, sino también con el equipo que le permitirá operaciones nocturnas y municiones.

El ministro de la Defensa, Henry Saénz dio a conocer la imagen del "nueo soldado guatemalteco", que utilizará el fusil M4 de fabricación estadounidense. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/hFqD436Svk — Cristobal Veliz (@cristoveliz) August 5, 2026

"Mejorar presencia"

Con ello, informó que la construcción de la sede dicha Brigada se encuentra casi concluida, puesto que, actualmente se ha construido 67 mil metros cuadrados que contempla instalaciones modernas, lo que representa un 75% de la obra física.

Aseguró que, con esto únicamente faltan 20 mil metros cuadrados de construcción.

Explicó que se esta supervisando las nuevas instalaciones e imagen, así como las capacidades que se tienen en la institución castrense para llevar desarrollo y modernización.

Al finalizar, expresó que estas modernas instalaciones se decidieron construir en La Libertad, Petén, porque este es uno de los departamentos con menos gobernanza y para contener el crimen organizado transnacional se tiene que empezar en este lugar, sobre todo porque existen corredores de narcotráfico, narco ganado porque lo que "es necesario mejorar nuestra presencia", apuntó.