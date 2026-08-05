VIDEO: Llegó a la farmacia, pidió unos medicamentos y se fue sin pagar

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El hombre aprovechó el descuido de la mujer que atendía la farmacia para huir sin pagar.

Durante la mañana de este miércoles 8 de agosto, se reportó un robo en una farmacia situada en el mercado La Terminal, en la zona 4 de la ciudad.

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad que evidenció a un hombre desde que llegó a la farmacia hasta que huyó del lugar.

En las imágenes se observa que el hombre se conducía en motocicleta. Al llegar a la farmacia, se parquea frente al lugar y desciende para realizar su pedido.

Por algunos segundos esperó a que otro cliente se retirara del lugar. Cuando fue su turno pidió varios fármacos y en un descuido de la mujer que atendía, se fue sin pagar, huyendo en la motocicleta.

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