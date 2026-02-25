Ella fue la mujer clave para dar con el paradero de "El Mencho"

La mujer que llevó, sin darse cuenta, a las autoridades hasta el lugar donde se ocultaba "El Mencho", era su actual pareja.
El pasado domingo 22 de febrero, fuerzas especiales de seguridad mexicana, tuvieron un enfrentamiento armado que dejó como saldo la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según el Ejército mexicano, la ubicación de uno de los capos más buscados del mundo, se dio gracias a su pareja sentimental, quien llegó a visitarlo en Tapalpa, Jalisco, lugar donde fue descubierto.
El 20 de febrero, ubicaron a un hombre de confianza de la mujer, quien la llevó a Tapalpa. Un día después, ella salió del lugar, pero "El Mencho" se quedó bajo un fuerte operativo de seguridad.
Fuentes Federales confirmaron que se trata de Guadalupe Moreno Carrillo, cuyo nombre aparece en un informe de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Guardia Nacional.
Moreno es considerada como "un fantasma", pues no se sabe nada de ella, no tiene perfil ni redes sociales.
Hasta ahora solo se sabe es que era la actual pareja de "El Mencho".