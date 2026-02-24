La imagen de "El Mencho" junto a una modelo que ha circulado en redes

-

La modelo ha salido a defenderse afirmando que todo es falso.

Este domingo 22 de febrero, fuerzas especiales de seguridad mexicana, tuvieron un enfrentamiento armado que dejó como saldo la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Todo inició gracias a una de sus parejas sentimentales, quien llegó a visitarlo en Tapalpa, Jalisco, lugar donde fue descubierto.

Según detallaron las autoridades, el pasado 20 de febrero, ubicaron a un hombre de confianza de una de las parejas de Oseguera, quien llevó a la mujer a Tapalpa. Un día después, ella salió del lugar, pero "El Mencho" se quedó bajo un fuerte operativo de seguridad.

Tras el crimen, la modelo y creadora de contenido de "Only Fans", María Julissa, ha sido señalada como "la amante" de Oseguera, luego de que se publicara una imagen en redes sociales, en donde aparecen juntos.

‼️ Sale A La Luz Publica La ultima foto de alias “mencho” 24 horas Antes De Su Deceso, donde se ve acompañado De La Creadora de contenido Para Adultos Maria Julissa, Quien Se Rumorea Fue Quien Dio Información A Las Autoridades Mexicanas De Su Paradero ‼️ pic.twitter.com/gC8SJm4X5I — (@24LMSB) February 23, 2026

Sin embargo, la modelo sonorense negó haber tenido una relación con el narcotraficante abatido, aclarando que la fotografía es falsa.

"Se está divulgando que yo estoy compartiendo información de lo que está pasando en México. Obviamente yo jamás me metería con ese tema. Soy de llevar mucho la fiesta en paz. Entonces, si ustedes ven información como las que les voy a compartir en las siguientes historias, por favor repórtenlas porque es totalmente falso".

De igual manera, la influencer detalló que las imágenes que circulan en redes sociales son alteradas.