Guatemalteco es condenado a 24 años de prisión por narcotráfico en EE. UU.

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En la organización criminal se encontraba un miembro de un cártel mexicano y un exalcalde guatemalteco.

Un ciudadano guatemalteco deberá cumplir varios años en una prisión federal en Estados Unidos, luego de que lo sentenciaran por conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína.

Se trata de Marlon Alexis Aguilar Reyes, de 44 años, quien según documentos judiciales desempeñaba un rol de supervisión dentro de una organización de narcotráfico con operaciones en Centroamérica y México.

Las investigaciones señalan que el connacional coordinaba la recepción de cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica frente a las costas de Guatemala y su posterior traslado hacia la frontera norte para su ingreso ilegal a México.

El guatemalteco coordinaba la recepción de cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica. (Foto ilustrativa: InsightCrime)

Acuerdos millonarios

Por si fuera poco, negociaba acuerdos millonarios de droga y recibía información sobre operativos policiales a través de un agente corrupto, así como reportes relacionados con actividades de organizaciones criminales y sobre el asesinato de un rival.

La fiscalía añadió que dentro de la organización de Aguilar se encontraban un miembro de un cártel mexicano y un exalcalde de Tecún Umán, San Marcos.

El guatemalteco fue arrestado en 2024 en Miami, Estados Unidos, donde residía bajo una identidad falsa. El 23 de julio de 2025 se declaró culpable de los cargos en su contra y no fue hasta este 17 de marzo que un juez lo condenó a 24 años y 4 meses tras las rejas.

El sentenciado negociaba acuerdos millonarios de droga y recibía información sobre operativos policiales a través de un agente corrupto. (Foto ilustrativa: Fox San Antonio)

*Con información de Departamento de Justicia