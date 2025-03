Elon Musk confirma el nacimiento de su hijo número 14 y lo nombra: Seldon Lycurgus

-

Elon Musk recibe a su decimocuarto hijo. La madre es Shivon Zilis y lo han nombrado: Seldon Lycurgus.

Elon Musk ha confirmado el nacimiento de su decimocuarto hijo, Seldon Lycurgus, fruto de su relación con Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink.

La noticia fue anunciada por Zilis en la red social X el pasado 28 de febrero, coincidiendo con el primer cumpleaños de su hija Arcadia, también hija de Musk.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️ — Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025

En su publicación, Zilis expresó su amor por su recién nacido, destacando su fortaleza y bondad, y agregó: "Lo amo muchísimo". Musk respondió a su mensaje con un simple emoji de corazón, confirmando implícitamente la noticia.

Elon Musk y Shivon Zilis con sus hijos gemelos nacidos en 2021. (Foto: Hola.com)

La relación entre Musk y Zilis ha atraído atención desde que en 2022 se reveló que ambos tuvieron gemelos en 2021, Strider y Azure, poco antes de que Musk y la cantante Grimes tuvieran a su hija Exa Dark Sideræl. En febrero de 2024, Musk y Zilis también fueron padres de Arcadia.

Grimes le reclama a Musk

Por su parte, Grimes, quien tiene tres hijos con Musk, también ha expresado su frustración por la exposición pública de sus hijos y en un incidente reciente pidió públicamente que Musk atendiera una crisis médica relacionada con uno de ellos.

Elon Musk y Grimes. (Foto: Getty Images)

Este anuncio llega en medio de desafíos legales para Musk, quien se enfrenta a una demanda por custodia presentada por Ashley St. Clair, quien reveló en febrero haber tenido un hijo con el magnate, identificado como R.S.C. A pesar de la creciente controversia, Musk sigue defendiendo su postura pronatalista.