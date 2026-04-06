Banda FM de Zacapa: El grupo que ha puesto a bailar a millones desde 1978

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Conoce la trayectoria de la Banda FM de Zacapa, la agrupación que llevó el merengue de Guatemala a Viña del Mar y Chicago. Descubre sus 47 años de historia, sus 73 giras internacionales y sus encuentros con grandes de la música.

La Banda FM de Zacapa es una de las agrupaciones musicales más emblemáticas de Guatemala, reconocida a nivel nacional e internacional por su trayectoria de más de 45 años en la escena artística.

Fue formada el 31 de octubre de 1978, por sus fundadores Mario Mayorga y Mario Flores (q.e.p.d.), que tomaron las iniciales de sus apellidos para el nombre del grupo.

Los integrantes originales de la Banda FM de Zacapa pusieron a bailar a la juventud desde el siglo pasado. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Mi padre tenía el grupo Runners Zacs y habló con Mayorga, quien lideraba un colectivo de la iglesia que se llamaba De Colores, para formar una sociedad de donde nació la agrupación", explicó Néstor Flores, quien tocaba el órgano en el grupo.

Desde un principio, la banda se inclinó por el género musical del merengue, el cual fue muy bien aceptado por el público y poco a poco fueron adquiriendo popularidad hasta llegar a otros países de Centroamerica, México, Estados Unidos y Canadá.

La Banda FM de Zacapa junto a su fundador Mario Mayorga (de rojo). (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Néstor relató que uno de los recuerdos memorables con la banda fue una presentación decembrina en la Plaza de la Constitución de la capital, ya que el entonces presidente, Vinicio Cerezo Arévalo, observó el concierto desde el balcón del Palacio Nacional.

"Al terminar nuestro set, llegaron unas personas y nos dijeron que nos mandaba a llamar la esposa del presidente, Raquel Blandón, y nos fuimos todos. Ella nos presentó a la madre del presidente y nos invitó a salir al balcón presidencial a observar el concierto que daba la Banda Blanca", recordó.

Se han presentado en escenarios internacionales y han compartido tarima con grandes artistas. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Por su parte, Mayorga indicó que en total realizaron 73 giras internacionales y uno de los eventos más grandes fue Viva Chicago, en donde fueron invitados para alternar con 30 grupos de otras partes del mundo.

"Compartimos tarima con Marc Anthony, Vicente Fernández, Wilfrido Vargas, Willy Chirino, Maricela, Orquesta de la Luz, Los Chicos, Orquesta Hermanos Flores, Flor de Caña, Gran Banda y otros más", puntualizó.

En 2018, la banda fue reconocida por sus 40 años de trayectoria en la XXV Gala de la Canción Guatemalteca que se realizó en el Teatro Nacional. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Presentaciones y logros en el extranjero

Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (1992): marcó un hito histórico al ser el primer grupo guatemalteco en presentarse en el escenario de la Quinta Vergara en Chile. Esta presentación es considerada uno de los puntos más altos de su carrera internacional.

marcó un hito histórico al ser el primer grupo guatemalteco en presentarse en el escenario de la Quinta Vergara en Chile. Esta presentación es considerada uno de los puntos más altos de su carrera internacional. Giras en Estados Unidos: La banda realiza presentaciones de forma regular en diversas ciudades de Estados Unidos, especialmente en eventos dirigidos a la comunidad migrante guatemalteca y latina.

La banda realiza presentaciones de forma regular en diversas ciudades de Estados Unidos, especialmente en eventos dirigidos a la comunidad migrante guatemalteca y latina. Reconocimiento Regional: A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, su música se expandió por Centroamérica, logrando éxitos radiales que les permitieron realizar giras en países vecinos como El Salvador y Honduras.

La Banda FM de Zacapa continúa realizando conciertos con nuevos integrantes. (Foto: FB/FM de Zacapa)

Algunos de sus éxitos musicales