Inauguran el American Corner Xela y destacan la importancia del altiplano para EEUU

"El American Corner Xela trae lo mejor de Estados Unidos al occidente de Guatemala", dijo la Embajada de EE. UU.

El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, visitó a Quetzaltenango del 18 al 20 de febrero, en donde inauguró el segundo American Corner en Guatemala, ubicado en el Campus San Alberto Hurtado de la Universidad Rafael Landívar.

Este nuevo espacio, conocido como American Corner Xela, representa el compromiso de Estados Unidos con la innovación, la seguridad y la prosperidad de la región occidental de Guatemala, y se suma a la iniciativa Freedom 250 que conmemora los 250 años de la independencia de Estados Unidos, según indicó la Embajada.

"El American Corner Xela ofrece un espacio acogedor para el aprendizaje, la originalidad y la colaboración en el corazón de Quetzaltenango como principal centro de información y cultura estadounidense que promueve la excelencia, posiciona el inglés como idioma global de preferencia y destaca a Estados Unidos como potencia económica", dijo la Embajada.

Además, Barrett abordó la importancia de frenar la inmigración ilegal, combatir el crimen organizado, fomentar el comercio bilateral y cerrar la puerta a actores malignos como el Partido Comunista de China. La visita destacó la importancia estratégica del altiplano del país para los intereses de Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.

John Barrett inauguró el American Corner Xela en el Campus San Alberto Hurtado de la Universidad Rafael Landívar. (Foto: Embajada de EEUU)

Política America First

La visita de Barrett a Quetzaltenango subraya las prioridades de la política America First, fortaleciendo la presencia estadounidense en una región clave para la seguridad, el desarrollo económico, y para detener la migración ilegal, reafirmando el compromiso de Estados Unidos como socio confiable y líder en innovación, libertad y prosperidad económica, mencionaron las autoridades.

Barrett también lideró una reunión con la comunidad estadounidense en la zona, en el cual compartió las prioridades de los Estados Unidos en Guatemala y escuchó inquietudes de los estadounidenses que residen en la región, agregó la Embajada.