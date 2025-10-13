Embajada de EE.UU. en Guatemala se pronuncia por fuga de líderes del Barrio 18

Los reclusos que evadieron a las autoridades son los líderes de las clicas del Barrio 18.
EN CONTEXTO: ¿Quiénes son los 20 líderes del Barrio 18 que se fugaron de Fraijanes II?
A través de una publicación en redes sociales, la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, se pronunció por la reciente fuga de 20 privados de libertad, quienes estaban recluidos en Fraijanes II.
En la misma aseguraron que: "La fuga de terroristas del Barrio 18 de prisión es totalmente inaceptable".
Además, recordaron que el 23 de septiembre, Estados Unidos designó a los miembros de las pandillas como terroristas. "El 23 de septiembre, EE. UU. designó a los miembros de este grupo atroz como los terroristas que son", puntualizaron.
También indicaron que harán rendir cuentas a cualquiera que haya brindado o brinde apoyo material a los prófugos u otros miembros de las pandillas.
Recapturas
La Embajada de EE.UU. en Guatemala aseveró que el Gobierno debe actuar de manera inmediata para recapturar a los privados de libertad que se fugaron.
"El Gobierno de Guatemala debe actuar de manera inmediata y enérgica para recapturar a estos terroristas, quienes representan una amenaza tanto para Guatemala como para la seguridad del territorio estadounidense", indicaron.
Finalmente dijeron que todos los involucrados en estas fugas deben ser plenamente responsabilizados.