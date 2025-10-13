Reos fugados de Fraijanes son los máximos líderes del Barrio 18

-

Los privados de libertad se encontraban en esa cárcel acusados de haber participado en distintos crímenes.

La mañana de este 12 de octubre se conoció sobre la fuga de 20 reos que se encontraban guardando prisión en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Fraijanes II.

Horas después, el Sistema Penitenciario informó sobre la identidad de los reclusos fugados e indicó que son integrantes del Barrio 18.

De acuerdo con el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y ex fiscal del Ministerio Público (MP), los privados de libertad son líderes de las clicas de esa pandilla.

Foppa dijo a Soy502 que: "Todos son los máximos líderes del Barrio 18. Básicamente es toda la rueda del Barrio menos los que están en Renovación 1".

Se fugan de una carcel de Guatemala 20 de los más peligrosos delincuentes del país, esto tras una negociación con las autoridades del Ministerio de Gobernación.

Los reos

Según el Sistema Penitenciario, los reos que lograron evadir a las autoridades y salieron de la cárcel son:

Edwin René Ramírez Iboy alias "Crosty" Melcin Gabriel de León Fernando Muñoz Sinar Ever Jonathan Sinay Dionicio Rudy Augusto Ortiz Morales alias "Smoking" Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua Edwin Roberto González Ortega alias "El Psyco" Byron Eduardo Fajardo Revolorio alias "El Black Demon" José Ángel Aroldo Ramos Aguilar o Kevin Amilear Ramos Aguilar Julio Cristóbal Gómez Lic Marlon Manolo Martínez Sincuir Carlos Estuardo Boch Ruiz Carlos Agustín Reyes Popol Winston Estivenson Mereira Aristondo Gerson Alexander Osorio Herrera Nicolás Xante Sis Esvin Estuardo Herrera Ardiano Carlos Augusto Aguilar Escobar José Carmelo Sinay Ortiz Milton Noel Najarro García

Lo que se sabe

Durante una conferencia de prensa, el director del Sistema Penitenciario (SP), Ludin Astolfo Godínez afirmó que hubo una "evasión" de los privados de libertad, quienes no salieron juntos de la cárcel, sino paulatinamente de dos en dos.

Pero no detalló en qué fechas podrían haber salido de la prisión. Tampoco la manera en que lograron escapar. Según el director, los reos pudieron haber aprovechado las visitas y las requisas para escapar.

Ahora, aseguran que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas y penales del personal que pudiera estar involucrado en la fuga.

Además, que ya presentaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público (MP) y que en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) se activó una alerta nacional y se desplegaron fuerzas de seguridad en puntos estratégicos.

También que se solicitó la emisión de órdenes de captura nacionales e internacionales contra los reos fugados.

Finalmente que se reforzaron los controles de seguridad en el Centro de Detención Preventiva Fraijanes II, con mayor presencial del Grupo Élite Penitenciario.

El SP indicó que las visitas y las encomiendas fueron restringidas temporalmente, "con el fin de fortalecer los protocolos de control y seguridad.