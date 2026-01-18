Versión Impresa
Embajada de EE.UU. se pronuncia tras ataques contra la PNC

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de enero de 2026, 15:05
Además, envían recomendaciones ante estos actos violentos registrados este 18 de enero. (Foto: Archivo/Soy502)

Mientras tanto, las autoridades guatemaltecas ofrecerán una conferencia de prensa la noche de este domingo. 

Luego de que terroristas de la mara 18 efectúan ataques directos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) dejando ocho agentes muertos, siete de ellos fueron abatidos en distintos municipios y zonas la Ciudad de Guatemala y uno perdió la vida luego de ingresar a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala se pronunció: “Se ha indicado al personal de la Embajada de EE. UU. que se resguarde en sus hogares” afirmaron a través de un comunicado en su sitio web. 

(Imagen: extracto de publicación en la web de la Embajada de estados Unidos)
También recomendaron que se eviten las aglomeraciones y movilización innecesaria como medidas preventivas de seguridad. 

