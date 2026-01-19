Embajada de Estados Unidos se pronuncia por ataques terroristas

El Gobierno de Estados Unidos condena lo ocurrido y muestra su apoyo al país.
Tras los ataques ocurridos la mañana del domingo, en distintos puntos de la ciudad, el Gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado.
A través de sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala ha condenado la violencia perpetrada por organizaciones terroristas en el país.
"Estos terroristas, quienes cooperen o estén vinculados con ellos, no tienen lugar en nuestro hemisferio", dice parte del comunicado.
Asimismo, aseguran que la seguridad del pueblo guatemalteco y la estabilidad de todos debe prevalecer.
"Reafirmamos nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad de Guatemala para frenar la violencia", afirma.