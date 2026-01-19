Versión Impresa
Embajada de Estados Unidos se pronuncia por ataques terroristas

  • Por Jessica González
19 de enero de 2026, 14:52
Los ataques ocurridos en el país han sido condenados. (Foto: archivo/Soy502)

El Gobierno de Estados Unidos condena lo ocurrido y muestra su apoyo al país.

Tras los ataques ocurridos la mañana del domingo, en distintos puntos de la ciudad, el Gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado. 

A través de sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala ha condenado la violencia perpetrada por organizaciones terroristas en el país. 

"Estos terroristas, quienes cooperen o estén vinculados con ellos, no tienen lugar en nuestro hemisferio", dice parte del comunicado.

Asimismo, aseguran que la seguridad del pueblo guatemalteco y la estabilidad de todos debe prevalecer.

"Reafirmamos nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad de Guatemala para frenar la violencia", afirma.

