Embajador de EE.UU. en Guatemala envía mensaje con motivo del fin de año

Tobin Bradley, embajador de EE.UU. en Guatemala, envió un mensaje con motivo de las celebraciones de fin de año en el país.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó un mensaje del jefe de dicha delegación diplomática, Tobin Bradey, con motivo de las celebraciones de fin de año.
En el mensaje, el embajador precisó que la amistad entre ambos países se tradujo en acciones. "No solo somos vecinos; somos aliados, somos amigos", indicó Bradley.
"Desde el inicio de la administración del presidente Trump, Guatemala ha reafirmado su papel como un socio global comprometido", especificó
También precisó que se rompieron récord con incautaciones históricas y mencionó que el progreso es más fuerte cuando se construye con el respeto mutuo y la responsabilidad compartida.