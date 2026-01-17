Embajador Tobin Bradley se despide de Guatemala (video)

-

El embajador Tobin Bradley mostró su aprecio por Guatemala y también indicó que el país es un socio estratégico para Estados Unidos.

El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Jhon Bradley, se despidió del país dejando un mensaje para los guatemaltecos, en el que indicó que durante su estadía en el país vivió un "tiempo especial".

"EE. UU. y Guatemala comparten una relación estratégica basada en valores en común y en el compromiso de construir un hemisferio más seguro, próspero y estable", dijo Bradley.

Asimismo, mencionó que "juntos hemos trabajado para mejorar la seguridad de nuestras naciones, combatiendo el narcotráfico, el crimen transnacional y la influencia de actores extranjeros que amenazan la soberanía y la estabilidad de nuestra región".

También, Bradley se refirió a las operaciones en conjunto, al intercambio de información y el fortalecimiento institucional, indicando que se ha protegido a las distintas comunidades.

"Desde el primer día sentí la calidez de los guatemaltecos, la fuerza de sus tradiciones y la belleza de una cultura vivida con pasión y orgullo", agregó el embajador.

Bradley enfatizó en que "Guatemala es un socio estratégico para Estados Unidos, ya que es un país de talento, liderazgo, con gente trabajadora y de profunda fe".

Durante su mensaje, el embajador aprovechó para expresar lo agradecido que estaba con el país. Además, que admira sus paisajes, comida, fauna y su gente a quienes "llevaré en el corazón", afirmó Bradley.

