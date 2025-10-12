Versión Impresa
El embarazo de Martha Higareda es de alto riesgo

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
12 de octubre de 2025, 14:58
Martha Higareda comparte el proceso que ha vivido durante su embarazo. (Foto: Instagram)

Martha Higareda revela complicaciones, fatiga intensa y miedo durante su embarazo.

La actriz mexicana, a pocos días de dar a luz, ha confesado que ha atravesado una de las etapas más trascendentes de su vida desde que se enteró de que espera gemelas.

Conmovida y esperanzada, Martha confiesa que su embarazo ha sido un viaje de fe, amor y fortaleza. (Foto: Instagram)

Esto se debe a que Martha Higareda, de 42 años, ha tenido antecedentes médicos y, por su edad, los especialistas consideran su embarazo de alto riesgo.

"Fue muy duro, porque, por mi edad, ya se considera riesgoso y, si es doble, mucho más. Era cuestión de tener mucha confianza en Dios, en que iba a ser lo que tenía que ser. No voy a negar que tuve mucho miedo", confesó Martha.

Antes de concebir, Martha fue diagnosticada con miomas uterinos. (Foto: Instagram)

Antes de quedar embarazada, Higareda fue diagnosticada con miomas uterinos, tumores benignos que pueden crecer dentro o fuera del útero, lo que afectaba su fertilidad.

Alto riesgo

En medicina obstétrica, los embarazos posteriores a los 40 años suelen clasificarse dentro de los de alto riesgo, debido a la posibilidad de hipertensión, diabetes gestacional y complicaciones en el parto, en especial si se trata de gemelos.

