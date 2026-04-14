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Dos personas quedan atrapadas en un pozo, una de ellas fallece en el lugar

  • Por Reychel Méndez
14 de abril de 2026, 11:05
El accidente laboral cobró a vida de un hombre. (Foto ilustrativa: iStock)&nbsp;

El accidente laboral cobró a vida de un hombre. (Foto ilustrativa: iStock) 

Dos personas habían quedado atrapadas dentro de un pozo, tras el rescate se confirma que uno de ellos falleció

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Durante la mañana de este martes 14 de abril se reporta un accidente laboral en la Ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán, donde dos hombres quedaron atrapados dentro de un pozo.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y realizaron maniobras para sacarlos a la superficie, al realizar la operación de rescate, determinaron que uno de los trabajadores había perdido la vida, se trata de Marco Antonio Rodríguez López.

Las víctimas perdieron el conocimiento y quedaron inconscientes. (Foto: CVB)
Las víctimas perdieron el conocimiento y quedaron inconscientes. (Foto: CVB)

Mientras, el hombre que logró sobrevivir fue identificado como German Morales de 44 años, quien fue estabilizado y trasladado al Hospital Nacional de Amatitlán.

Tras el hecho se coordinó con las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.

Para el rescate de las víctimas, varios socorristas trabajaron para subirlos a la superficie ya que estaban inconscientes.

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